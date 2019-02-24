江蘇金湖縣145兒童接種過期疫苗事件 33官員被處分

2019-02-24 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



今年1月7日，江蘇省淮安市金湖縣黎城衛生院發生口服過期疫苗事件，總計有145名兒童接種過期脊灰（小兒麻痺）疫苗。且除脊髓灰質炎減毒活疫苗過期外，還發現有其他品類疫苗過期問題。江蘇省經調查後，今天宣布處罰、處分33名相關責任人員。

揚子晚報報導，經調查確認，這起事件是因當地政府主體責任落實不到位、主管部門監管不力、接種單位管理混亂、工作人員違規操作造成的一起嚴重責任事故。

這起事件發生後，再度引起大陸網民的痛責與對政府的不信任，大陸黨中央、國務院和江蘇省委、省政府高度重視，省政府組成的專項工作組進駐金湖調查，並決定對相關責任單位和33名責任人處分。

包括：淮安市副市長顧坤、市衛生健康委主任孫邦貴政務警告；市衛生健康委副主任吳雲生政務記過；金湖縣委書記張志勇、縣長徐亞平黨內嚴重警告；副縣長高昌萍政務降級；淮安市、金湖縣衛生健康行政部門和疾控、衛生監督等機構相關負責人分別受到相應黨紀政務處分；金湖縣醫院集團發展中心主任、黎城衛生院院長汪泓涉嫌職務犯罪，目前採取留置措施；黎城衛生院原副院長劉志兵等6名直接涉事人員分別受到開除黨籍、開除公職處分，劉志兵等2人已經移送司法機關，依法追究法律責任。