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比川普還有錢！這位中國監控業富豪身家2214億

2019-02-24 16:21世界日報 記者羅印／綜合報導

美國媒體披露，由上億台攝影鏡頭構建的中國監視網路，正在催生愈來愈多監控產業富豪。報導說，中國監視器行業淨資產超過10億美元（約台幣307億元）的富豪，至少四名。

美國之音引述彭博報導，影像監控龍頭企業「海康威視」創始人龔虹嘉，資產高達72億美元（約台幣2307億），超過了美國總統川普。美國富比世去年公布的川普淨資產為31億美元（約台幣953億元）。

報導說，天津「天地偉業數碼科技公司」董事長戴林，是中國影像監控產業最新一名躋身10億美元身價行列的企業家，估計他的淨資產約為14億美元（約台幣430億）。

另外，「大華技術股份有限公司」董事長傅利泉的淨資產為22億美元，「高德紅外公司」董事長黃立則擁有13億美元的資產。中國影像監視器材行業這四名頂尖富豪總資產估計超過121億美元。

報導指出，吉林日報曾披露，戴林2017年主導開發的人臉識別系統，可達到90%以上人臉識別精準度。人權組織擔心，中國利用監控技術進行大數據採集，旨在加強社會監管，這將加深政府對公民權利的壓制，並可能擴散到其他國家，破壞民主體制建設。此外，海康威視和大華股份這兩家公司的產品都因「國家安全」考量，被美國政府列入官方採購的「黑名單」。

市場研究機構IDC最近發布的報告預測，2022年中國安裝的影像監視攝影機將高達27.6億部。

攝影川普富比世
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