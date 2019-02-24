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中國軍機進入日本海 日方出動戰機應對

2019-02-24 14:03世界日報 中國新聞組╱北京24日電

日本防衛省統合幕僚監部23日發布消息稱，當日，一架中國運9電子偵察機從東海至日本海進行往返飛行，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機應對。此外，南韓也稱中國一架軍機於23日三次進入南韓的防空識別區。

環球網報導，日本發布的資料顯示，23日，一架飛機從東海方向飛來，日方緊急派遣航空自衛隊的戰鬥機應對。經識別後，日方認為是中國的運9情報收集機。

被戲稱為「御用攝影師」的統合幕僚監部如往常一樣，發布此次中國軍機的飛行航線示意圖，以及航空自衛隊拍攝的「運9情報收集機」照片。但這次拍攝的飛機照片，看起來光線有點暗。

根據航線示意圖可以看出，「運9情報收集機」從東海海域向東北方向飛行，途經對馬海峽的國際空域從東海進入日本海，然後沿著同一航線返航。途中沒有進入日本和南韓領空。

據統合幕僚監部網站信息顯示，本次飛行為2019年以來，中國首次在日本附近空域執行飛行任務，上一次飛行為2018年12月14日，當時中國偵察機穿過宮古海峽，從東海進入太平洋海域上空後沿同一航線返航。

另據韓聯社援引南韓參謀長聯席會議報導說，中國一架軍機於23日三次進入南韓的防空識別區。

該飛機首先於8點03分從朝鮮半島西南處進入防空識別區，隨後於8點27分向東離開。第二次於9點34分進入浦項市附近領空。第三次則在獨島和鬱陵島上空被發現。

韓聯社報導說，南韓外交部已敦促中國外交官確保此類事件不再發生。

據報導，去年已經發生八次中國軍機經由南韓領空進入東海的事件。上一次（12月29）中國運9情報偵察機穿越馬海峽進入日本海空域後也曾飛入南韓防空識別區。

中國運9電子偵察機。 （日本航空自衞隊圖片）
中國運9電子偵察機。 （日本航空自衞隊圖片）
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