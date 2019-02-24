人民日報：民進黨還是宿命般回到對抗大陸的老路上

2019-02-24 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸官方媒體稱，蔡英文總統近期關於兩岸關係的談話，顯示「民進黨最終還是宿命般地回到了對抗大陸的老路上」。圖為蔡總統日前出席中國佛教會舉辦的護國息災祈福法會。（本報系資料庫） 分享 facebook 蔡英文總統過去曾多次公開表示，其兩岸政策「不會走回對抗的老路」。不過，針對蔡總統近日談話，人民日報海外版微信公眾號《俠客島》周六深夜發表題為「渲染『大陸軍事威脅』？小英你清醒一點」的文章指出，「臉皮撕破，偽裝放下，民進黨最終還是宿命般地回到了對抗大陸的老路上」。

俠客島在文章一開始就指出，「『台灣不是棋子，是棋手！』—最近，台當局領導人蔡英文似乎正在努力實現這句曾引來群嘲的『豪言』，開始下一盤巨大的棋。」

文章稱，蔡總統日前接受CNN專訪時，除正式宣布參加2020年大選，還「渲染」大陸對台軍事威脅。

對於何以要透過美國媒體表態尋求連任，俠客島認為，這是因為，蔡總統意識到「討厭民進黨」已成台灣當前民意主流。「這種時候，要保住位置、強身壯膽、狐假虎威，必須找人撐腰，哪怕只是借外媒亮個相也好。」

至於此時開始「渲染」大陸軍事威脅，則是民進黨用了20多年的老招數—「大陸打壓」。

俠客島表示，民進黨最近主要忙幾件事：

一、跟高雄市長韓國瑜論戰，力爭不承認「九二共識」也能過活；

二、修法阻擋退休政務官赴大陸，島內輿論認為主要是針對馬英九和吳敦義。

三、設法阻擋兩岸和平協定。陸委會主委陳明通日前聲稱，台灣各界人士如果到大陸參加民主協商，將違反兩岸人民關係條例。他先是點名威脅新黨主席郁慕明，後又恫嚇台民眾，「其情節嚴重或再為相同、類似之違反行為者，處5年以下有期徒刑、拘役等和50萬元以下罰款」。

文章指出，「臉皮撕破，偽裝放下，民進黨最終還是宿命般地回到了對抗大陸的老路上。大家可能還記得，2016年『大選』時，民進黨其實基本不碰『統獨』議題，因為他們發現這個玩了20多年的老把戲已經嚴重失靈。當時蔡英文經過精心設計，以『維持兩岸現狀』等詞模糊以對。」

然而，目前蔡總統在各種2020年大選的民調中都墊底，「為了讓深綠基本盤回歸，明知炒作『統獨』是引鴆止渴、鋌而走險，蔡英文也要乾了這杯毒藥。火燒眉毛，且顧眼前，先搶出線權，將來會不會輸得更慘，將來再說。」

俠客島表示，「蔡英文汙污蔑大陸、挑撥大陸和全世界關係的言論，其實不值一駁，但不把其中毛病指出來，簡直讓人如鯁在喉」；「不錯，是有人感受到了『威脅』，但不是台灣，更不是全世界，而是民進黨和綠營。」

文章強調，「『中國人不打中國人』—大陸方面的對台政策一直沒有變，就是盡最大力量推動兩岸和平發展，致力和平統一。大陸希望兩岸永遠不要兵戎相見，大家和和氣氣攜手發展，有商有量拿出雙方都滿意的和平統一方案，最終達致國家一統。」

「而台海發生戰爭的唯一可能，就是島內綠營做出極端行為，突破《反分裂國家法》底線，逼迫大陸不得不出手。」

文章最後說，「民進黨搞砸兩岸關係，島內施政又是一團糟，才會造成今天民怨沸騰的局面，才會造成自己支持度崩盤。事到如今想禍水東引拉大陸來墊背，用煽動仇恨、恐懼的老招來固票，無疑是太低估了島內民眾的智商。」