學者明居正：台灣夾在美中之間 難受但安全

2019-02-24 09:37 中央社 紐約23日專電



學者明居正今天在紐約暢談美中台關係，他認為美國總統川普發動貿易戰，嚴重衝擊中國內部，從而影響兩岸關係，台灣夾在其中「空前難受但空前安全」，現況還會持續一段時間。

僑務委員會為增進海外僑界了解當前兩岸關係發展，並說明政府維護台海和平穩定的堅定立場，邀請國立台灣大學政治學系名譽教授及兼任教授明居正，從16日起在北美多地以「當前兩岸關係之展望與挑戰」為題發表演講。

長期研究中共政局的明居正下午在紐約華僑文教服務中心演講指出，中共總書記習近平目前內外交困，必須在兩岸關係上有所突破才能得分，因此近年改變對台戰略，使台灣成為美中貿易角力熱點。北京為逼台灣談判，以掠奪邦交國、武力脅迫等手段，企圖削減台灣的籌碼。

明居正說，美國對此很憂心，因為台灣若守不住，美國將喪失戰略要地，並直接影響美國國際地位和聲譽，所以美國會出手挺台，軍艦通過台海次數預料會增加。

他表示：「中共與美國都拿台灣當籌碼，中共拿棍子打台灣，美國就給台灣糖吃。台灣要聰明一點，這邊挨一棍，另一邊要兩顆糖吃，甚至還沒挨棍，就多跟美國要糖吃。」

講座問答環節，明居正回應聽眾提問時說，習近平將持續對台施壓，派遣軍機、軍艦繞台，也有可能對台採取軍事行動，但台海不會爆發全面戰爭，因為共軍尚無拿下台灣的實力。共軍若真的犯台，台灣撐一段時間後，美國與日本也會馳援台灣。

明居正會後向中央社記者解釋，北京逼台灣談判過程中，雙方軍機、軍艦頻繁遭遇，不排除擦槍走火，出現小規模軍事摩擦和衝突，類似2001年美中軍機在南海上空擦撞事件。

他說，即使類似情況出現，也不致於擴大成全面戰爭，「因為如果爆發全面戰爭，中共必須要打贏，打不贏，中共政權會出很大問題，我相信他們沒有人現在敢冒這個險」。

演講時談到美中貿易戰，明居正表示，中國打不動，但非打不可，否則反習近平的勢力可能反撲，所以北京當局必須「假打」，最後被迫讓步。

明居正預期，美中縮減貿易逆差較容易實現，中國也會承諾減少或取消不當補貼、允許美國企業在中國市場占有較大股權、降低國營企業比重及影響力、保護智慧財產權、取消強制技術轉讓、停止網路攻擊，但都只會「做到一定程度」。

紐約是明居正北美巡迴最後一站，在此之前，他已在洛杉磯、舊金山、芝加哥、加拿大多倫多、新澤西發表演講。紐約場講座由僑教中心、大紐約區台灣同鄉會及美東華人學術聯誼會承辦。