陸委會批紅打藍 指國民黨無法面對台灣當前迫切危機

2019-02-23 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



針對國民黨方面指前總統陳水扁曾提出與兩岸和平相關的架構協議，批評民進黨政府昨是今非。陸委會晚間表示，兩岸情勢已有重大變化，中共戰略調整更具侵略性，此一最新情境，已與過往的時空環境不同。

陸委會近日加強火力批紅打藍。晚間發布新聞稿指出，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，這其實就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的統一協商。

陸委會稱，此一最新情境，已與過往的時空環境不同。國民黨不願意面對現今的重大改變，而去計較過去的歷史敘事，根本毫無意義，也無法面對台灣當前的迫切危機。北京當局推動統一的進程與攻勢已兵臨城下，國內各界應該共同團結一致、尋求內部共識，不應惡意指摘政府的防衛作為。

陸委會認為，中國大陸近年來戰略已做重大調整，對外摒棄「韜光養晦」，其「積極作為」的擴張與霸權已引發周邊國家緊張；內部的緊縮監控，更沒有民主治理的空間與方向。「習五條」的談話驗證中共在對台政策上將加大主動攻擊性，毫不保留的以威嚇打壓及統戰分化，逼迫台灣接受統一。