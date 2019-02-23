華為香港公司 突刪孟晚舟中國護照資料

2019-02-23 14:57 香港01 記者慈美琳／報導



孟晚舟(右)現於三間華為香港公司擔任董事。 （路透） 分享 facebook

華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大被捕，案情本身撲朔迷離，孟曾用過的多本特區及中國護照亦成為焦點。孟晚舟曾在2003及2004年以中國公務護照登記，擔任香港註冊的「華為技術投資有限公司」董事，但之後改為以香港身份證登記。

《香港01》發現，該公司上周一（11日）突然更改董事註冊資料，將孟護照一欄改為「取消」。提交該文件的華為秘書公司拒絕回應事件。

僅短暫以該護照登記香港公司董事

孟晚舟持有香港身份證，現任三間香港公司董事，分別為「華為技術投資有限公司」、「香港華為國際有限公司」及「華盈管理有限公司」。其中於2000年成立的華為技術投資，孟晚舟在2003年以P字頭中國公務護照登記成為董事，2005年4月即改為以香港身份證登記。對比當年的護照種類，該護照是「中國因公普通護照」的公務護照。

根據本港公司註冊處資料，本月11日，華為技術投資有限公司提交「董事詳情更改通知書」，僅孟晚舟護照資料一欄改動，顯示為「Cancelled」（取消），惟未顯示原來的護照資料。該通知文件由華為投資技術的秘書公司「黎劍民陸永熙會計師事務所」提交，該事務所回應《香港01》查詢時表示「不清楚」，然後掛斷電話。

《香港01》翻查孟晚舟公司註冊及物業買賣資料，發現孟晚舟於香港，僅在華為技術投資有限公司使用過上述中國公務護照登記，因此相信是次孟晚舟取消登記的，正是該公務護照。至於孟在香港的其他註冊文件，均使用其R字頭的香港身份證登記。

華為副董事長孟晚舟上年12月1日在加拿大溫哥華被捕。在加拿大的保釋聆訊中，美國情報指孟過去11年，曾使用四本中國護照，以及三本特區護照，並曾經改名「劉孟晚舟」，之後改回原名。孟其後提交護照副本，證實只有一本特區護照和一本中國有效護照，其他已經剪角註銷。

比對護照號碼，美國情報所提及的七本護照，並不包括這本P字頭的因公普通護照。《香港01》記者以該護照號碼查詢孟晚舟的美國出入境紀錄，顯示沒有記錄（No record found for traveler）。

目前，美國正尋求引渡孟晚舟，引渡聽證會將於當地時間3月6日、香港時間3月7日凌晨2時，在加拿大溫哥華開庭。

文章授權轉載自《香港01》