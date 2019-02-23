沙烏地阿拉伯王儲 登上長城當好漢

2019-02-23 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）21日抵達北京，展開為期兩日訪問。港媒報導，他還登上萬里長城，並開心拍照留念。

香港01報導，穆罕默德結束巴基斯坦和印度的訪問後，21日乘坐專機飛抵北京。中共全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰到機場迎接。