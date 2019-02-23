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沙烏地阿拉伯王儲 登上長城當好漢

2019-02-23 11:47聯合報 記者羅印冲╱即時報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）21日抵達北京，展開為期兩日訪問。港媒報導，他還登上萬里長城，並開心拍照留念。

香港01報導，穆罕默德結束巴基斯坦和印度的訪問後，21日乘坐專機飛抵北京。中共全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰到機場迎接。

報導說，穆罕默德今次訪問中國，是應國務院副總理韓正邀請，同時雙方將共同主持兩國高級別聯合委員會第三次會議。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德登上萬里長城。圖/香港01
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德登上萬里長城。圖/香港01
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穆罕默德北京長城
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