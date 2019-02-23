監控之國？美媒曝中國監控產業新富豪 資產竟超過川普

2019-02-23 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據美國媒體披露，由上億台攝影鏡頭構建的中國監視網路，正在催生越來越多的監控產業富豪。報導說，中國監視器行業淨資產超過10億美元的富豪，至少已有4名。

美國之音引述彭博報導，影像監控龍頭企業「海康威視」創始人龔虹嘉，身家資產高達72億美元，超過了美國總統川普。美國《富比世》去年公佈的的世界富豪排名顯示，川普淨資產為31億美元。

報導說，天津「天地偉業數碼科技公司」董事長戴林，是中國影像監控產業最新一名躋身10億美元身價行列的企業家，估計他的淨資產約為14億美元。

另外，「大華技術股份有限公司」董事長傅利泉的淨資產為22億美元，「高德紅外公司」董事長黃立則擁有13億美元的資產。中國影像監視器材行業這4名頂尖富豪總資產估計超過121億美元。

報導指出，吉林日報曾披露，戴林2017年主導開發的人臉識別系統，可達到90%以上人臉識別精準度，不論是戴帽子、戴口罩還是側臉，都能被系統精確捕抓。

報導說，人權組織擔心，中國利用監控技術進行大數據採集，旨在加強社會監管，這將加深政府對公民權利的壓制，並可能擴散到其他國家，破壞民主體制建設。

此外，海康威視和大華這兩家公司的產品都因「國家安全」考量，被美國政府列入官方採購的「黑名單」。