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高雄農漁產銷陸成果好 「高雄─平潭」快輪固定開航

2019-02-23 11:35聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今年1 月19日，「高雄─平潭」海運快輪第一次從高雄港把南台灣的農漁產品500噸快速運往大陸銷售，今天下午第二趟快輪要出發，載運的農漁產品增到775噸以上，成長快速，運載貨物的華岡集團宣布「高雄─平潭」貨運快輪將常態化，每兩星期開一班。高雄市副市長葉匡時期待這條海運貨運航線能發展到每星期一班次，以後客輪也來開航。

高雄高雄市政府今天攜手大陸福建平潭嵐台企業與企業家聯合會、華岡集團，宣布「高雄─平潭」快輪貨運車要常態化的消息。

嵐台企聯會長陳曉蓁說，1月19日運送到平潭的高雄農漁產品，很快銷售出去，有的是3 天內就銷完，現在其他大陸其他城市的超市、物流業者也有許多人想進南台灣的蔬果。

她表示，1月19日「高雄─平潭」首航有500噸、2200萬的農漁產運出去，這次到上午止，農漁產品已有78個標準櫃、775噸、貨值約3567萬元，比上個月成長63%，如果加上農漁加工品和其他商品，此次快輪運送量達107貨櫃、885噸、貨值約1億2200萬元以上，因為快輪下午5時才垓截止收件，因此運送量會比這個數量多。

由於高雄的農漁產品在大陸銷售情況，在農漁貨源充足的情況下，經營快輪的華岡集團決定將此航線常態化，以後每兩星期開一班次。

葉匡時說，華岡集團做生意很精明，現在願意把貨輪常態化，表示高雄的農漁產品在大陸銷售情況好，高雄農漁產品賣得出去，農漁民收入增加，而且創造高收入的機會，因為高港船運航班不斷增加，港區的這些工作都是高收入的工作。

高雄市農業局表示，高雄─平潭航班將改為固定航線，每兩週常態運行，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至，除了空運，這是高雄的農漁產品可很快送到大陸，對岸的消費者可以買到新鮮的高雄農漁產品。

此次外銷平潭農漁產品項，有高雄冷凍魷魚、秋刀魚等水產品，新鮮果品包括鳳梨、蜜棗、楊桃、台東釋迦、屏東蓮霧、芭樂，台中茂谷柑等，還有農產加工品、食品。

高雄水產銷陸多樣化。記者楊濡嘉／攝影
高雄水產銷陸多樣化。記者楊濡嘉／攝影
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高市府、平潭嵐台企業聯合會、華岡集團今天宣布 「高雄─平潭」貨運快輪常態化，高雄...
高市府、平潭嵐台企業聯合會、華岡集團今天宣布 「高雄─平潭」貨運快輪常態化，高雄農漁產品可穩定銷陸。記者楊濡嘉／攝影
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高雄優質水果銷陸受歡迎。。記者楊濡嘉／攝影
高雄優質水果銷陸受歡迎。。記者楊濡嘉／攝影
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