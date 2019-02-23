小英拚連任 美媒：兩岸關係是焦點

2019-02-23 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡英文總統已表態競選連任，美國之音中文網今報導指，兩岸關係將會成為焦點。

報導指出，蔡英文堅決反對中國國家主席習近平不惜以武力統一台灣的威脅，她的民調支持率有所上升。有政治學者認為，受到民意支持率飆升的鼓舞，蔡英文在接下來的一年裡，至少會在她競選的初期階段，集中精力提高公眾對中國的不信任度。

報導引述政大國際事務學院副院長黃奎博表示，他們（指民進黨）的競選戰略就是仇中，仇恨中國；然後是恐中，要大家害怕中國；還有拒中，就是拒絕中國。黃奎博說，如果官方重申這些訊息，大眾傳播也進行宣傳，總會有些人會受到影響。

報導並指，有政治觀察家說，習近平1月2日在講話中敦促台灣接受統一，意外給了蔡英文一個警告台灣和中國關係的機會。

報導援引台灣退休戰略研究教授林中斌表示，蔡英文當過民進黨主席，也是前政府官員，負責台灣對大陸政策。「她對這個問題非常了解。這是她的強項，她置身於這個領域長達18年。」

不過，報導也引述台媒最近公布民調顯示，如果今天就投票選總統，蔡英文的得票率是16%，她的可能競選對手—無黨派的台北市長柯文哲和反對黨的韓國瑜，將各得到30%以上選票。