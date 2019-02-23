兩岸緊張陡升 國台辦、陸委會從白天吵到黑夜

2019-02-23 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對蔡政府打算修改「兩岸人民關係條例」，陸委會也警告並點名新黨主席郁慕明，不要「以身試法」與大陸進行政治協商，中共國台辦昨天先發布新聞稿，炮轟蔡政府打壓支持統一的政黨和人士，危害兩岸共同利益，陸委會昨深夜也發新聞稿反擊北京，同時呼籲各界，拒絕與中共「協商賣台」的勾當。

中共國台辦昨以發言人應詢名義，發布新聞稿指出，「民主協商」是推動兩岸關係和平發展正確方向，符合兩岸民意和時代潮流。

針對郁慕明呼應習近平說法，並表態願率先與大陸協商，安峰山稱，此舉確保台海和平安定，展現了民族大義和使命擔當。

話鋒一轉，國台辦把炮口指向蔡政府，批評蔡政府打壓支持統一的政黨和人士，認為這些做法「充分暴露其危害兩岸同胞共同利益」。

陸委會不甘示弱，昨深夜發出新聞稿反擊，強調「習五點」倡議「一國兩制台灣方案」，沒有中華民國生存空間；專制政權也不可能有「民主協商」，根本就是分化台灣社會、消滅中華民國主權的「統一協商」。

陸委會表示，北京不斷強加「一個中國原則」、「一國兩制」政治框架於台灣，壓迫消融中華民國主權及台灣民主體制，政府反對簽署任何消滅國家主權及台灣民主的政治性協議。