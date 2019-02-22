改變國際對中國新疆政策看法 北京密集邀多國訪新疆

2019-02-22 23:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國政府近來密集邀請多國外交官訪疆，試圖改變國際對中國新疆政策的看法。 （中新社） 分享 facebook

北京將新疆百萬維吾爾穆斯林關進再教育營的作法引起多國指責。路透報導，面對批評聲浪，中國政府近來已密集邀請多國外交官訪疆，試圖改變國際對中國新疆政策的看法。

報導說，共有八個國家的外交官應官方邀請於本月十六至十九日參訪新疆。這是不到兩個月內，中國政府邀請的第四批新疆參訪團。此外，多名匿名外交人士說，第五批前往新疆的參訪團已經組成，定於下周成行。

日前參訪新疆的八國外交官是俄羅斯、白俄羅斯、委內瑞拉、古巴、巴基斯坦、埃及、柬埔寨和塞內加爾，由各國常駐聯合國日內瓦辦事處的代表和外交官組成。

第五批赴新疆參訪團成員則是受邀國駐中國的外交官，據稱包括沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、摩洛哥、黎巴嫩、埃及、新加坡、越南、寮國、緬甸和俄羅斯等十六國。

據報導，受邀國家對於路透希望證實的要求大都不做正面回答。

報導表示，北京在新疆侵犯人權、將百萬維吾爾穆斯林關進再教育營等問題，受到國際社會的嚴重關切。土耳其外交部九日嚴厲譴責中國政府侵犯新疆維吾爾穆斯林群體的基本人權，是第一個公開譴責的穆斯林國家。

路透說，多國對新疆維吾爾穆斯林處境的密集關注，讓北京非常緊張。中國組織國際參訪團是希望改變國際社會對中國新疆政策看法。

中國外交部透過傳真證實新疆政府邀請在中國的外交官近日訪疆。傳真還說，「中國的相關措施得到了眾多穆斯林國家的理解和支持。恐怖主義是人類的共同敵人」。傳真未提供任何其他細節。

接受路透訪問的外交官說，中國希望在接下來的兩個國際活動中消除對新疆政策的批評聲音。一個是正在舉行的聯合國人權會議，另一個是四月下旬在北京舉行的一帶一路峰會，數個穆斯林國家的元首預計將出席。