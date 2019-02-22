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中共與沙烏地簽署280億美元合作協議

2019-02-22 22:48聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國國家發展改革委國際合作中心與沙特（沙烏地阿拉伯）投資總局22日在北京共同舉辦「中國-沙特投資合作論壇」，中沙雙方簽署35份、價值超過280億美元的合作協議。

新華社報導，22日稍早，中國國家主席習近平在人民大會堂會見來訪的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼，雙方同稱，要促進中東反恐合作，加強去極端化國際合作，並願將「2030願景」與「一帶一路」倡議做對接。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）22日結束兩天訪中行程，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）已與中方簽訂金額高達100億美元合約，將在中國興建石化煉油廠。

同時，有超過一千名中國和沙特政商界出席合作論壇的代表，共同探討「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接，並見證簽署35份、價值超過280億美元的合作協議。

央視新聞報導，習近平在會見沙特王儲時強調，中沙要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，增進政治互信。中方堅定支持沙方推動的經濟多元化和社會改革，堅定支持沙方為維護國家主權、安全、穩定所作努力，反對任何干涉沙國內政的行為。

習近平表示，兩國要加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議與沙烏地「2030願景」對接實施方案，推動能源、基礎設施、貿易投資、高附加值產業等雙邊務實合作不斷取得新成果。兩國要共同推動「中國－海合會自由貿易區」建設。

報導稱，穆罕默德．沙爾曼表示，沙中雙方沒有任何分歧，沙烏地視中國為重要戰略夥伴。阿拉伯半島是古絲綢之路一部分，沙方支持共建「一帶一路」倡議，願將沙烏地「2030願景」與「一帶一路」倡議對接，進一步深化兩國各領域務實合作。

中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王國王儲穆罕默德。（新華...
中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂會見沙烏地阿拉伯王國王儲穆罕默德。（新華社）
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一帶一路願景習近平
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