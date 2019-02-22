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陸外交部宣稱 仍正常接受澳洲煤炭進口報關

2019-02-22 16:48聯合報 記者羅印冲╱即時報導

針對外傳中國喊停進口澳洲煤炭，中國外交部今天表示，目前全中國各個口岸，都正常接受包括澳洲在內的煤炭進口報關。

香港電台報導，中國外交部發言人耿爽今天強調，有關中國無限期停止為澳洲輸往中國煤炭清關的報導，並不屬實。

耿爽表示，中國海關今年發現，進口煤炭有「環保不合格」情況，所以加強檢驗進口煤炭質量，以及檢測環保項目，目的在於保障環境安全，以及中國企業合法權益。

中國外交部發言人耿爽。圖/香港電台
中國外交部發言人耿爽。圖/香港電台
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