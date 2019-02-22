陸外交部宣稱 仍正常接受澳洲煤炭進口報關

2019-02-22 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對外傳中國喊停進口澳洲煤炭，中國外交部今天表示，目前全中國各個口岸，都正常接受包括澳洲在內的煤炭進口報關。

香港電台報導，中國外交部發言人耿爽今天強調，有關中國無限期停止為澳洲輸往中國煤炭清關的報導，並不屬實。