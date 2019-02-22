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長沙官員被雙開 境外買反動書刊列首罪

2019-02-22 18:13世界日報 中國新聞組／北京22日電

據湖南省紀委監委網站，長沙市天心區區委前副書記、區長謝進，被開除黨職、公職。通報指他違反政治紀律，「指使他人為其從境外購買詆毀、污衊黨和國家領導人等內容的書刊並向外傳播」。

根據網站21日通報，謝進被列舉出收禮、受賄、縱容涉黑涉惡活動等多項違紀行為，但他託人自境外購買反動書刊，違反政治紀律，被列為首要罪名。

對此，微信公眾號「長安街知事」強調，在黨的六項紀律中，政治紀律最重要、最根本、最關鍵，排在第一位。黨的18大以來發現的管黨治黨的所有問題，從本質上看都是政治問題，都是「四個意識」不強的問題，對黨不忠誠不老實的問題。

微信公眾號「政知圈」指出，謝進並非首位在通報中被提及購買境外書刊的落馬官員。比如貴州省委前常委、副省長王曉光，就被通報「熱中於閱看有嚴重政治問題的境外書刊」；重慶市豐都縣國土房管局前局長李強華「閱看有嚴重政治問題的境外書刊」。

此外，重慶市渝北區委前常委吳德華也曾被通報「與黨中央離心離德，購買、私存反動雜誌，傳播政治謠言」。2017年初，吳德華曾專門將境外涉及國家政局的政治謠言及唱衰中國經濟的文章，轉發給前重慶市委書記孫政才的情婦劉鳳洲，讓其重點關注孫政才動向。

當年7月，孫政才落馬後，吳德華怕自己牽連其中，專門託人從境外帶回兩本反動雜誌，意圖刺探孫政才案相關資訊。2018年初，吳德華又從境外購買四本反動雜誌閱讀並保留至案發。

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