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湖南永州女書記暗鬥男市長 雙雙落馬

2019-02-22 18:16世界日報 記者李春／北京22日電

永州突然召開全市領導幹部大會，突然宣布中共湖南省委突如其來的決定，免去現任書記李...
永州突然召開全市領導幹部大會，突然宣布中共湖南省委突如其來的決定，免去現任書記李暉(左圖)、現任市長趙應雲(右圖)市委副書記之職。 世界日報林鴻祥
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湖南永州是個有歷史的地方，有歷史的地方才有特別的傳說。零陵之名，來自娥皇、女英千里尋夫傷心涕零的故事，《史記·五帝本記》說，舜「南巡狩，崩於蒼梧之野，葬於江南九疑，是為零陵」，零陵就是今天的永州。

永州又是個三省交界之地，是湖南連接廣西廣東之所，所以這裡古今都是重要通道。這種地方就更是出故事，最著名的故事，是道縣慘案，即文革武鬥，湖南零陵地區道縣等十縣市發生的大規模屠殺事件。967年8月13日至10月17日，兩個月七千多人被殺。

女主涕零有傳說，男人好鬥來故事。今天的永州，女書記與男市長鬥狠的傳說，終於變成兩人一起下馬走人的故事，從外部來看，是一齣笑話，在當地來說，就是一個官場的地震。

20日永州突然召開全市領導幹部大會，突然宣布中共湖南省委突如其來的決定，免去現任書記李暉、現任市長趙應雲市委副書記之職。雖然兩人都另有任用，永州人都知這是二位暗鬥的結果。中國體制，大小地方有黨政一把手的明爭暗鬥，個別急了則公開惡鬥。鬥到最激烈的程度是就是同歸於盡。

永州這回一塊調走的市委書記和市長，都是特別人物。那書記李暉官場說是美女，她自己也那麼認為，所以17歲沒念大學就當教師，19歲就涉足官場，透過共青團這條線，加上當過宣傳官的錘鍊，成為今天中國最年輕的正廳級女官。

至於那男市長趙應雲，也非善類。他早年華中師大畢業後，沒去當老師而進了湖南日報，在評論部浸身後，升進中共湖南省委宣傳部，得以在多屆省委書記身邊行走，之後才下放地方當中共地方紀委書記或市長。

中共北京文革
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