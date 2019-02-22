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大陸31省市一把手 最新名單看這裡

2019-02-22 14:52聯合報 記者李仲維╱即時報導

北京市委書記蔡奇。圖/中新網
北京市委書記蔡奇。圖/中新網
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近期，大陸全國31省區市2019年兩會落幕。在今年的省級兩會中，部分省區市領導班子進行調整。據中國共產黨新聞網盤點，各地最新一把手名單如下：

北京：市委書記蔡奇、市人大主任李偉、市長陳吉寧、市政協主席吉林。

上海：市委書記李強、市人大主任殷一璀、市長應勇、市政協主席董雲虎。

天津：市委書記李鴻忠、市人大主任段春華、市長張國清、市政協主席盛茂林。

河北：省委書記、省人大主任王東峰；省長許勤、省政協主席葉冬松。

山西：省委書記、省人大主任駱惠寧；省長樓陽生、省政協主席李佳。

內蒙古：黨委書記、區人大主任李紀恒；區政府主席布小林、區政協主席李秀領。

遼寧：省委書記、省人大主任陳求發；省長唐一軍、省政協主席夏德仁。

吉林：省委書記、省人大主任巴音朝魯；省長景俊海、省政協主席江澤林。

黑龍江：省委書記、省人大主任張慶偉；省長王文濤、省政協主席黃建盛。

江蘇：省委書記、省人大主任婁勤儉；省長吳政隆、省政協主席黃莉新。

浙江：省委書記、省人大主任車俊；省長袁家軍、省政協主席葛慧君。

安徽：省委書記、省人大主任李錦斌；省長李國英、省政協主席張昌爾。

福建：省委書記、省人大主任于偉國；省長唐登傑、省政協主席崔玉英。

江西：省委書記、省人大主任劉奇；省長易煉紅、省政協主席姚增科。

山東：省委書記、省人大主任劉家義；省長龔正、省政協主席付志方。

河南：省委書記、省人大主任王國生；省長陳潤兒、省政協主席劉偉。

湖北：省委書記、省人大主任蔣超良；省長王曉東、省政協主席徐立全。

湖南：省委書記、省人大主任杜家毫；省長許達哲、省政協主席李微微。

廣東：省委書記李希、省人大主任李玉妹、省長馬興瑞、省政協主席王榮。

廣西：黨委書記、區人大主任鹿心社；區政府主席陳武、區政協主席藍天立。

海南：省委書記、省人大主任劉賜貴；省長沈曉明、省政協主席毛萬春。

重慶：市委書記陳敏爾、市人大主任張軒、市長唐良智、市政協主席王炯。

四川：省委書記、省人大主任彭清華；省長尹力、省政協主席柯尊平。

貴州：省委書記、省人大主任孫志剛；省長諶貽琴、省政協主席劉曉凱。

雲南：省委書記、省人大主任陳豪；省長阮成發、省政協主席李江。

西藏：區黨委書記吳英傑、區人大主任洛桑江村、區政府主席齊紮拉、區政協主席帕巴拉•格列朗傑。

陝西：省委書記、省人大主任胡和平；省長劉國中、省政協主席韓勇。

甘肅：省委書記、省人大主任林鐸；省長唐仁健、省政協主席歐陽堅。

青海：省委書記、省人大主任王建軍；省長劉寧、省政協主席多傑熱旦。

寧夏：區黨委書記、區人大主任石泰峰；區政府主席咸輝、區政協主席崔波。

新疆：區黨委書記陳全國、區人大主任肖開提•依明、區政府主席雪克來提•紮克爾、 區政協主席努爾蘭•阿不都滿金。

內蒙古北京福建
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