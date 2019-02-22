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大陸高鐵「鐵軌洗鋼核心技術」富士康取得突破

2019-02-22 11:17聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

2019工業互聯網峰會21、22日在北京舉行，工業富聯副董李軍旗發表演講。圖/中...
2019工業互聯網峰會21、22日在北京舉行，工業富聯副董李軍旗發表演講。圖/中國工業新聞網
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富士康布局大陸30年，去年富士康工業互聯網(工業富聯，FII)上市，啟動富士康集團轉型工業互聯網的元年。工業富聯副董事長李軍旗出席2019工業互聯網峰會時指出，大陸高鐵「走出去」了，但鐵軌的洗鋼核心技術受制於人，不過今年富士康突破了，工業富聯運用工業互聯網，已掌握高鐵鋼軌智慧洗刀核心技術。

2019工業互聯網峰會21、22日在北京舉行，工業富聯副董事長李軍旗發表「工業互聯 價值共用」主題演講。李軍旗表示，過去的30年富士康集團在大陸從傳統製造，轉型精密製造、智慧製造；下一個未來的五年到十年，將是智慧製造加工業互聯網的轉型。

他透露，大陸高鐵「走出去」向全球技術輸出，但是，維護高鐵鋼軌的洗鋼核心技術，中國還沒有突破，必須受制於歐洲的一家小企業。

富士康看到了商機，因為高鐵的鋼軌材料跟富士康進行不銹鋼手機外殼有相同的加工性能，因此，從去年5月富士康專門組織研發團隊，終於突破了鋼軌洗刀的加工和製造技術。

李軍旗表示，去年10月大陸國家主席習近平視察廣東，特地安排到富士康了解高鐵鋼軌智慧洗刀的核心技術，在此之後到現在，工業富聯引入了工業互聯網思維，在鋼軌洗刀上加了感測器，這項核心技術目前已經可以即時監控高鐵鋼軌的智慧維護。

李軍旗指出，在未來的五年到十年，富士康將進行智慧製造加工業互聯網的轉型。而工業富聯在智慧製造加工業互聯網的平台上，將基於富士康過去30年積累的製造經驗，來開發專業雲，比如精密工具雲、CNC加工雲、SMT精密雲、組裝雲、感測器、機器人，以專業雲來支撐產業雲，像家電，車聯網、大健康產業的產業雲，透過這個架構體系來實現製造業形態的轉跨和資源的優化配置。

同時，富士康要以構建的智慧製造，再加上工業互聯網平台，實現跨領域、跨行業的賦能，來為其他更多的行業提供製造業工業互聯網平台的基礎。

2019工業互聯網峰會21、22日在北京舉行。圖/中國工業新聞網
2019工業互聯網峰會21、22日在北京舉行。圖/中國工業新聞網
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