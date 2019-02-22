中美第七輪磋商成員曝光 陸媒：會場更大、氣氛更輕鬆

2019-02-22 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美第七輪經貿磋商開幕式後，這張現場照開始在網上流傳。從照片看，兩邊的表情都很輕鬆。(中國經濟網) 分享 facebook 中美第七輪經貿磋商在華府舉行，具有大陸官方背景的「陶然筆記」微信公眾號披露這次開幕式雙方成員名單，還說這次磋商的會場更大，氣氛也更輕鬆。

文章指出，跟1月底那次一樣，第七輪中美經貿高級別磋商開幕式還是在美國白宮艾森豪威爾行政辦公樓舉行。除了劉鶴、賴海哲和米努勤三位，參加開幕式的還有多位要員。

中國方面包括：中國人民銀行行長易綱，中國駐美大使崔天凱，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，國家發展改革委秘書長叢亮等。

美國方面包括：美國商務部長羅斯，白宮國家經濟委員會主任庫德洛，總統貿易和製造業政策助理、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅，美國駐華大使布蘭斯塔德，副貿易代表格里什，商務部副部長卡普蘭，貿易代表辦公室首席農業談判代表多德，農業部副部長麥金尼。

據了解，與1月底那次相比，美國方面更注重細節，會議室也更大了。會談會場挪到了艾森豪威爾行政辦公樓四樓東翼的印地安人條約廳（Indian Treaty Room）。這個會場，比上次可是大了不少，更具歷史意義。

開幕式開始前，賴海哲和米努勤在印度條約廳門口迎候劉鶴。媒體拍照環節依然是1分多鐘，開場見面會時依然對媒體沒有任何表態。

據現場所知情況，這次見面時，雖然按照彼此約定沒有發言，但氣氛比上次要輕鬆不少，一向表情嚴肅的賴海哲，這次表情輕鬆，面帶微笑。據說，劉鶴和賴海哲還饒有興致地一起抬頭，打量伸過來的麥克風。

據了解，會場所在的印地安人條約廳（Indian Treaty Room）歷史悠久，見證過美國歷史上許多重大事件。據說美國簽署布雷頓森林協議（The Bretton Woods agreements），聯合國憲章（the United Nations Charter）等，都是在這個房間裡進行的。

會談場所是個有趣的視角，也是判斷兩邊對談判態度，以及談判進展的風向標。安排上的微妙變化，能看到中美兩邊對細節的重視正在不斷提升。

文章說，從現場流出照片看，磋商開了個好頭。接下來兩天，雙方將繼續為各自的國家利益，對磋商中每一個細節，進行認真談判。