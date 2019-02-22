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中美新一輪磋商 中方擬增購300億美元農產品

2019-02-22 09:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

第七輪中美經貿高級別磋商一連兩日在華盛頓展開。港媒引述彭博報導，中國提出每年增加進口300億美元的美國農產品，包括大豆、玉米和小麥，並希望寫入草擬中的諒解備忘錄。

香港電台今報導，當地周四上午，中共國家主席習近平特使、副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財長米努勤，以及雙方官員，在白宮展開新一輪談判。

據外電報導，中美雙方草擬6項諒解備忘錄，涵蓋強迫技術轉移、網路盜竊、智慧財產權、服務業、貨幣、農業及非關稅貿易壁壘。

中方擬增購300億美元的美國農產品。(美聯社)
中方擬增購300億美元的美國農產品。(美聯社)
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