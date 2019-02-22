中美新一輪磋商 中方擬增購300億美元農產品

2019-02-22 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



第七輪中美經貿高級別磋商一連兩日在華盛頓展開。港媒引述彭博報導，中國提出每年增加進口300億美元的美國農產品，包括大豆、玉米和小麥，並希望寫入草擬中的諒解備忘錄。

香港電台今報導，當地周四上午，中共國家主席習近平特使、副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財長米努勤，以及雙方官員，在白宮展開新一輪談判。