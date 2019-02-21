1945接收台灣的國軍衣衫襤褸？她終其一生為此辯護

2019-02-21 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



七十軍軍長陳頤鼎與夫人丁志凡年輕時合影。（陳萬中提供） 分享 facebook

「守候著愛情、守候著國家」的國軍前七十軍軍長陳頤鼎的夫人丁志凡日前以102歲的高齡過世，今天（21日）上午舉行告別式。眾多親朋好友門生故舊前往弔唁。

七十軍與台灣有著千絲萬縷的連結，1945年9月台灣光復，10月七十軍與六十二軍來台接收台灣。部分文史記載兩軍穿草鞋、衣衫襤褸，完全不像一隻軍容壯盛的部隊，讓迎接的台灣老百姓失望。

但丁志凡在一百歲時曾接受本報記者訪問時表示，當時抗戰剛結束，百廢待舉，部隊也未整休，如此批評有失公允，也與她實際所見不同。

丁志凡曾隨同陳頤鼎一同來台待了一年多，直到1947年年初因大陸戰事吃緊部隊調回大陸，她回憶起當年對台灣的印象仍歷歷在目。

陳頤鼎抗戰期間參加過淞滬會戰、南京保衛戰，徐州、武漢、長沙、浙贛會戰，並奔赴陝西、甘肅、江西、福建等地戰役，官至中將軍長，但在國共內戰時被俘。在南京保衛戰時陳頤鼎曾一度與家人失聯，丁志凡堅信丈夫在世，走遍大半個中國才在陝西寶雞找到受傷的陳頤鼎。

台灣民眾夾道歡迎七十軍

丁志凡告訴記者，抗戰勝利、台灣光復，是無數將士、平民百姓犧牲生命換來，陳將軍有幸榮膺赴台接收任務，是他戎馬生涯中最揚眉吐氣、最自豪、最快樂的時刻。

陳頤鼎率領的七十軍在1945年10月17日抵達基隆登陸，並在台灣交接任務。

丁志凡說，七十軍搭船抵達基隆時，廿幾名高級日本軍官整齊的向陳頤鼎行軍禮，其中就有日軍總參謀長諫山春樹，及陳將軍的老對手日本的十六師團的大佐們。

出了碼頭到處人山人海，歡呼聲像海嘯，一浪又一浪，陳將軍一輩子都忘不了。那時台灣民眾歡迎國軍部隊，讓大家非常感動。陳將軍隨即到一處高點發表講話。接著從基隆坐火車到台北，竟走了四個多小時，沿路到處拉歡迎橫幅，陳將軍不斷與人握手。

到了台北，很多商家歡迎國軍部隊接收台灣，都主動打折，澡堂、理髮店甚至免費。

部隊並非衣衫襤褸 對台灣印象佳

丁志凡說，有人說接收台灣的國軍穿著破爛。但據她了解，在下船前，陳將軍特地要求先頭部隊必須換裝整齊，留給民眾較好的第一印象。但後來陸續抵港的船，有的是炊事兵、有的是勤務兵，就像搬家一樣，用扁擔挑著大大小小鍋盆，有的未換發新裝，穿著草鞋，自然讓人留下「衣衫襤褸」印象，但要知道，艱苦的八年抗戰才剛結束，國家窮困、部隊疲頓是難免且合理的現象。

丁志凡回憶，她跟陳軍長住在台北昭和町龍安坡六丁目的一個舊官舍（按，為前日本高級教師居住的地方，大概是現在的永康街），軍部就在現在中正紀念堂的地方。

她說，台灣很乾淨，天氣比較熱，但水果很多，西瓜甜得不得了，她很喜歡吃菠蘿（鳳梨）。她常外出去買布，自己裁縫衣服。有時軍長帶她出去吃館子，都會給小費，但她吃不慣生魚片。

她最常去台北周遭的廟裡上香祈福，還有一次去草山（陽明山）泡溫泉，混濁的池子，看不見池底擔心腳下去會被淹，後來才知有底的。 部隊後轉到台中半年，由於就在電影院附近，她也常常去看電影。總計她在台期間，社會秩序很好，很安定。

與台灣同胞建立情誼

陳萬中說，父親駐台期間還向台灣徵兵，希望多徵些素質較高的台籍官兵，汰換部分大陸兵。當時有上萬台籍兵應徵，最後徵了三千多名台籍兵，很多人是高中生，部隊提供了日械武器。

其中就招了四百多名汽車兵，甚至來了許多台灣女青年要求入伍。他父親對台灣籍士兵很信任，自己的汽車司機就由台灣籍的士兵擔任。

丁志凡說，「這名台籍兵國語講得很好，有時開著車載我四處走走」。後來跟著部隊到大陸，在東北娶妻生子，直到八十年代末才回到台灣家鄉。

丁志凡說，翻譯官是由台灣籍的陳育申擔任，陳將軍與他建立長久情誼。1987年台灣解嚴，兩岸中斷近四十年後，陳育申找到他們立刻來南京找陳將軍，而且每年都來。

陳萬中說，這位台灣叔叔每年來都帶很多禮物，還送給他黃金戒指，陳叔叔喜歡拍照，連他們家早年拆掉的房子照片，都是陳叔叔拍下留給他們紀念的。

丁志凡說，有一年，陳育申沒有來找他們，他們打電話到台灣問，才知陳育申已病逝，大家難過了好一陣子。

陳萬中說，父親在駐台時，與台灣建立很多情誼，離台回大陸時，林獻堂還前往送機。

蔣介石一度希望七十軍再回防台灣

他父親還告訴他一些軼事，蔣介石在1946年10月來台視察時，蔣主席的日常接待、安保，都是由父親負責的。蔣介石受到台灣民眾熱烈歡迎，每天都有排不完的行程要接見台灣團體仕紳，蔣介石每次會客送給對方的紀念品，是收繳自日本的戰刀，到後來實在沒有時間接見， 就委派他父親見客。

他父親還說，二二八事件發生當下，蔣介石曾問七十軍能否立即回防台灣，但父親向蔣報告，部隊已返抵大陸四散開來，已收不回來，來不及赴台。父親說，「還好他的七十軍沒接下這任務」。

丁志凡表示，當她們返回大陸不久，聽到台灣發生暴亂後，心裡很難過，台灣有人到大陸告訴她，動亂的情況，讓她一直為台灣老百姓擔心。