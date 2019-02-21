修法導致兩岸更嚴峻？陳明通：人又不是我殺的

2019-02-21 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會主委陳明通說明兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序。記者許依晨／攝影 分享 facebook 國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議後，民進黨隨即提出將修法明訂簽署協議前須先公投。媒體問到此舉是否升高兩岸政治衝突，陸委會主委陳明通數度回應「人又不是我殺的！」他說，北京以一國兩制的台灣方案進逼，而後國民黨主席吳敦義又稱要談和平協議，他只是站在捍衛台灣的主權、防衛性的立場，「我到底犯了什麼錯？」

為回應吳敦義提出的兩岸和平協議，陳明通今天再度站上火線親自主持陸委會例行記者會。陳明通稱兩岸和平協議就是「統一協議」，我方必須建立防衛機制和防衛條款，因此政府將「兩岸人民關係條例修正草案」列為最優先法案，明定兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序，包括必須經國會「雙審議」和「雙公投」等細節。

他表示，對岸的政治議題協商，不單單限定於和平協議，所有政治議題不管以什麼樣貌出現，「本質就是要統一」，大家必須清楚認知，才要設立如此高門檻防衛機制。

陳明通也說明修法緣由，他說，以他長期觀察北京對台政策，一國兩制台灣方案，可以說是已經在習近平的桌上了，只是大家都還沒有感覺，元旦時蔡總統的重要談話中的「三道防護網」即已提到政治議題的協商高門檻監督機制，果然，習近平緊接提出一國兩制台灣方案和民主協商，而後，吳敦義便稱重新執政要簽和平協議，都是意料中之事，正因此，當吳敦義一提和平協議，政府才會馬上說要修法，「坦白講，吳主席不提我們還在看」。

媒體問到，法案這會期能否通過？陳明通不願鬆口，僅表示列為優先法案，會儘量努力促成。