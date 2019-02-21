親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北海道再現六弱強震 規模5.7

杜拜女網／決勝盤大逆轉 謝淑薇再拍落前球后晉4強

修法導致兩岸更嚴峻？陳明通：人又不是我殺的

2019-02-21 20:01聯合報 記者許依晨╱即時報導

陸委會主委陳明通說明兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序。記者許依晨／攝影
陸委會主委陳明通說明兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序。記者許依晨／攝影
分享
國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議後，民進黨隨即提出將修法明訂簽署協議前須先公投。媒體問到此舉是否升高兩岸政治衝突，陸委會主委陳明通數度回應「人又不是我殺的！」他說，北京以一國兩制的台灣方案進逼，而後國民黨主席吳敦義又稱要談和平協議，他只是站在捍衛台灣的主權、防衛性的立場，「我到底犯了什麼錯？」

為回應吳敦義提出的兩岸和平協議，陳明通今天再度站上火線親自主持陸委會例行記者會。陳明通稱兩岸和平協議就是「統一協議」，我方必須建立防衛機制和防衛條款，因此政府將「兩岸人民關係條例修正草案」列為最優先法案，明定兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序，包括必須經國會「雙審議」和「雙公投」等細節。

他表示，對岸的政治議題協商，不單單限定於和平協議，所有政治議題不管以什麼樣貌出現，「本質就是要統一」，大家必須清楚認知，才要設立如此高門檻防衛機制。

陳明通也說明修法緣由，他說，以他長期觀察北京對台政策，一國兩制台灣方案，可以說是已經在習近平的桌上了，只是大家都還沒有感覺，元旦時蔡總統的重要談話中的「三道防護網」即已提到政治議題的協商高門檻監督機制，果然，習近平緊接提出一國兩制台灣方案和民主協商，而後，吳敦義便稱重新執政要簽和平協議，都是意料中之事，正因此，當吳敦義一提和平協議，政府才會馬上說要修法，「坦白講，吳主席不提我們還在看」。

媒體問到，法案這會期能否通過？陳明通不願鬆口，僅表示列為優先法案，會儘量努力促成。

吳敦義陳明通一國兩制
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

「台灣同性戀合法」登微博熱搜 陸網民：能過去結婚嗎？

2019-02-21 19:25

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04

西藏暴動60周年前夕 外國人禁入

2019-02-21 15:20

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

局部收回粉嶺高球場 港媒：林鄭欲挽民望 又不得罪權貴

2019-02-21 13:59

民團反對引渡修法 憂港成交換人質基地

2019-02-21 13:59

引渡修法=開司法後門？泛民轟林鄭「吳三桂」

2019-02-21 13:59

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

傳中國再暫停遊戲審批 騰訊熱門遊戲受打擊

2019-02-20 19:02

開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36

李銳告別式 異議人士禁赴李家拜祭

2019-02-20 18:34

中共自由派大老李銳告別式 妻子：請別再消費他

2019-02-20 17:08

中國侵略性日增 蔡英文接受CNN專訪向全世界示警

2019-02-20 17:03

居住證修法 海基會盼盡量給在陸台人便利

2019-02-20 16:55

2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42

習談話國際不買單 反催出歐洲議會挺台聲量

2019-02-20 15:30

港媒：李銳是習近平的逆龍麟

2019-02-20 15:01

大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41

小英宣布競選連任 陸官媒警告：分裂言行將祭反制

2019-02-20 14:41

港府提修逃犯條例 泛民議員轟特首等同吳三桂

2019-02-20 14:25

李銳敢言添敏感 告別式不缺黨旗花圈卻不掛橫幅

2019-02-20 12:59

大灣區發展綱要 陸媒：對台具示範效應

2019-02-20 12:44

英保守黨報告：孔子學院威脅學術與言論自由

2019-02-20 12:39

面對棄養她的母親頻道歉 美華裔女孩：謝謝 這是件好事

2019-02-20 12:08

踩著國軍59年前血淚戰史 中共外長王毅驚天一跪

2019-02-20 11:00

經濟壓力大 中共中央一號文件強調糧食安全

2019-02-20 10:07

中美貿易戰 台慎防陷入黑天鵝與灰犀牛效應

2019-02-20 09:50
看更多

熱門文章

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

2019-02-21 10:00

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

她穿比基尼大秀曲線 廣東網警卻向她道歉

2019-02-21 16:32

10歲童拿4萬紅包投資爸爸公司 按10%利息拿分紅

2019-02-21 12:31

格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21

「台灣同性戀合法」登微博熱搜 陸網民：能過去結婚嗎？

2019-02-21 19:25

媽幫兒買戒指下跪求婚 女友含淚答應

2019-02-21 15:21

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

李克強：不搞「大水漫灌」強刺激

2019-02-21 00:47

兩岸三地地鐵長度排名：上海第1、香港第8、台北…

2019-02-21 19:19

機構調查：城市經商環境 台北市領先上海、落後北京

2019-02-21 11:32

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

一帶一路只許成功 中國願縮減大馬東岸鐵路計畫

2019-02-21 14:17

陸研發出 能「吸」霧霾的智能窗紗

2019-02-21 16:03

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26

修法導致兩岸更嚴峻？陳明通：人又不是我殺的

2019-02-21 20:01

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

聚焦大灣區建設 逾千億人民幣投資

2019-02-20 21:19

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

陸男向機身扔硬幣 害1百多位同行乘客滯留過夜

2019-02-21 20:39

陸資來台金額 上月減96%

2019-02-21 00:47

曲阜師大爭取改名孔子大學 碰了官方軟釘子

2019-02-21 13:26

騰訊11年投資700家公司 63家已上市

2019-02-20 22:36

人民幣中間價 創三周來最大升幅

2019-02-21 10:27

香港官媒寄書到台灣 遭順豐查驗

2019-02-21 01:31

團購機票被迫訂住宿才能成行 航班遭取消竟不賠酒店錢

2019-02-21 13:45

《泰晤士高等教育》亞太大學排名 科大第4超港大

2019-02-21 14:18

大連海關下令禁止進口澳洲煤炭

2019-02-21 15:07

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

大陸將重罰汙染長江經濟帶11省環境者 去年四千人被捕

2019-02-21 17:31

香港將軍澳如仙境 飛鵝山白濛濛 網友：看不到對面

2019-02-21 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top