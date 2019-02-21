修法導致兩岸更嚴峻？陳明通：人又不是我殺的
國民黨主席吳敦義日前拋出重返執政後將洽簽兩岸和平協議後，民進黨隨即提出將修法明訂簽署協議前須先公投。媒體問到此舉是否升高兩岸政治衝突，陸委會主委陳明通數度回應「人又不是我殺的！」他說，北京以一國兩制的台灣方案進逼，而後國民黨主席吳敦義又稱要談和平協議，他只是站在捍衛台灣的主權、防衛性的立場，「我到底犯了什麼錯？」
為回應吳敦義提出的兩岸和平協議，陳明通今天再度站上火線親自主持陸委會例行記者會。陳明通稱兩岸和平協議就是「統一協議」，我方必須建立防衛機制和防衛條款，因此政府將「兩岸人民關係條例修正草案」列為最優先法案，明定兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序，包括必須經國會「雙審議」和「雙公投」等細節。
他表示，對岸的政治議題協商，不單單限定於和平協議，所有政治議題不管以什麼樣貌出現，「本質就是要統一」，大家必須清楚認知，才要設立如此高門檻防衛機制。
陳明通也說明修法緣由，他說，以他長期觀察北京對台政策，一國兩制台灣方案，可以說是已經在習近平的桌上了，只是大家都還沒有感覺，元旦時蔡總統的重要談話中的「三道防護網」即已提到政治議題的協商高門檻監督機制，果然，習近平緊接提出一國兩制台灣方案和民主協商，而後，吳敦義便稱重新執政要簽和平協議，都是意料中之事，正因此，當吳敦義一提和平協議，政府才會馬上說要修法，「坦白講，吳主席不提我們還在看」。
媒體問到，法案這會期能否通過？陳明通不願鬆口，僅表示列為優先法案，會儘量努力促成。
留言