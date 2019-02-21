親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04聯合報 記者許依晨╱即時報導

陸委會主委陳明通今天再度說明政府對洽簽和平協議等兩岸政治性議題立場，陳明通同時也點名警告新黨主席郁慕明，表示如果郁慕明違反兩岸條例到大陸參加參加民主協商一國兩制台灣方案，情節嚴重可處五年以下有期徒刑，「我勸他不要輕易以身試法，中華民國還是有法律的」。

中國大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」40周年紀念大會上提出「習五點」，還首度提出倡議，與兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。當時郁慕明率先表態稱新黨願意率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制，甚至若因去對岸政治協商要被關5年，他也接受。

為回應國民黨主席吳敦義提出的兩岸和平協議，陳明通今天再度站上火線親自主持陸委會例行記者會。陳明通稱兩岸和平協議就是「統一協議」，我方必須建立防衛機制和防衛條款，因此政府將「兩岸人民關係條例修正草案」列為最優先法案，明定兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序，包括必須經國會「雙審議」和「雙公投」等細節。

陳明通同時也點名郁慕明，表示如果郁慕明去參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之3規定，情節嚴重處五年以下有其徒刑，「我勸他不要輕易以身試法」，中華民國還是有法律的。

陸委會主委陳明通說明兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序。記者許依晨／攝影
陸委會主委陳明通說明兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序。記者許依晨／攝影
分享

郁慕明陳明通新黨
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

「台灣同性戀合法」登微博熱搜 陸網民：能過去結婚嗎？

2019-02-21 19:25

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

西藏暴動60周年前夕 外國人禁入

2019-02-21 15:20

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

局部收回粉嶺高球場 港媒：林鄭欲挽民望 又不得罪權貴

2019-02-21 13:59

民團反對引渡修法 憂港成交換人質基地

2019-02-21 13:59

引渡修法=開司法後門？泛民轟林鄭「吳三桂」

2019-02-21 13:59

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

傳中國再暫停遊戲審批 騰訊熱門遊戲受打擊

2019-02-20 19:02

開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36

李銳告別式 異議人士禁赴李家拜祭

2019-02-20 18:34

中共自由派大老李銳告別式 妻子：請別再消費他

2019-02-20 17:08

中國侵略性日增 蔡英文接受CNN專訪向全世界示警

2019-02-20 17:03

居住證修法 海基會盼盡量給在陸台人便利

2019-02-20 16:55

2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42

習談話國際不買單 反催出歐洲議會挺台聲量

2019-02-20 15:30

港媒：李銳是習近平的逆龍麟

2019-02-20 15:01

大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41

小英宣布競選連任 陸官媒警告：分裂言行將祭反制

2019-02-20 14:41

港府提修逃犯條例 泛民議員轟特首等同吳三桂

2019-02-20 14:25

李銳敢言添敏感 告別式不缺黨旗花圈卻不掛橫幅

2019-02-20 12:59

大灣區發展綱要 陸媒：對台具示範效應

2019-02-20 12:44

英保守黨報告：孔子學院威脅學術與言論自由

2019-02-20 12:39

面對棄養她的母親頻道歉 美華裔女孩：謝謝 這是件好事

2019-02-20 12:08

踩著國軍59年前血淚戰史 中共外長王毅驚天一跪

2019-02-20 11:00

經濟壓力大 中共中央一號文件強調糧食安全

2019-02-20 10:07

中美貿易戰 台慎防陷入黑天鵝與灰犀牛效應

2019-02-20 09:50

陸外長王毅呼籲美國 把中國的發展看成美國的機遇

2019-02-20 09:20
看更多

熱門文章

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

2019-02-21 10:00

澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59

恐怖！保全在天台離奇死亡 現場佈滿血掌印

2019-02-20 19:48

10歲童拿4萬紅包投資爸爸公司 按10%利息拿分紅

2019-02-21 12:31

她穿比基尼大秀曲線 廣東網警卻向她道歉

2019-02-21 16:32

媽幫兒買戒指下跪求婚 女友含淚答應

2019-02-21 15:21

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

上海市政府取消台灣人赴上海就業審批

2019-02-21 11:31

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

港媒：吳敦義最近言論有「統」的風格

2019-02-21 09:24

李克強：不搞「大水漫灌」強刺激

2019-02-21 00:47

機構調查：城市經商環境 台北市領先上海、落後北京

2019-02-21 11:32

票房破人民幣40億 Netflix簽下《流浪地球》版權

2019-02-21 17:06

格力再出奇招！ 要求8萬名員工下海賣電器衝業績

2019-02-21 17:21

大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50

中國專家預期 孟晚舟將會獲釋

2019-02-21 14:44

河南一男童被狗舔傷口後狂犬病發死亡 全村狗恐遭撲殺

2019-02-21 15:24

杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

一帶一路只許成功 中國願縮減大馬東岸鐵路計畫

2019-02-21 14:17

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

聚焦大灣區建設 逾千億人民幣投資

2019-02-20 21:19

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

陸研發出 能「吸」霧霾的智能窗紗

2019-02-21 16:03

陸資來台金額 上月減96%

2019-02-21 00:47

曲阜師大爭取改名孔子大學 碰了官方軟釘子

2019-02-21 13:26

騰訊11年投資700家公司 63家已上市

2019-02-20 22:36

人民幣中間價 創三周來最大升幅

2019-02-21 10:27

香港官媒寄書到台灣 遭順豐查驗

2019-02-21 01:31

團購機票被迫訂住宿才能成行 航班遭取消竟不賠酒店錢

2019-02-21 13:45

與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04

大連海關下令禁止進口澳洲煤炭

2019-02-21 15:07

慶元宵 佛山80萬人「行通濟」

2019-02-21 01:30

《泰晤士高等教育》亞太大學排名 科大第4超港大

2019-02-21 14:18

關係回暖 韓星反攻中國市場蠢蠢欲動

2019-02-21 14:26

香港馬料水填海計畫暫緩 大嶼明先填1000公頃

2019-02-20 20:09

香港將軍澳如仙境 飛鵝山白濛濛 網友：看不到對面

2019-02-21 13:41

人民幣周四持續強彈 在岸、離岸市場雙雙升破6.70

2019-02-21 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top