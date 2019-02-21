與陸「民主協商」？陳明通點名郁慕明：不要以身試法

2019-02-21 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天再度說明政府對洽簽和平協議等兩岸政治性議題立場，陳明通同時也點名警告新黨主席郁慕明，表示如果郁慕明違反兩岸條例到大陸參加參加民主協商一國兩制台灣方案，情節嚴重可處五年以下有期徒刑，「我勸他不要輕易以身試法，中華民國還是有法律的」。

中國大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書」40周年紀念大會上提出「習五點」，還首度提出倡議，與兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。當時郁慕明率先表態稱新黨願意率先與大陸政治協商，尋求邁向統一的和平發展機制，甚至若因去對岸政治協商要被關5年，他也接受。

為回應國民黨主席吳敦義提出的兩岸和平協議，陳明通今天再度站上火線親自主持陸委會例行記者會。陳明通稱兩岸和平協議就是「統一協議」，我方必須建立防衛機制和防衛條款，因此政府將「兩岸人民關係條例修正草案」列為最優先法案，明定兩岸簽署政治議題協議必須經過民主監督程序，包括必須經國會「雙審議」和「雙公投」等細節。