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秘魯酒店遭持槍搶劫 41名陸客無人傷亡

2019-02-21 14:43聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸駐秘魯大使館網站披露，當地時間2月19日晚間，秘魯馬德雷德迪奧斯大區Inkaterra酒店遭到約十名歹徒持槍搶劫，事發當時酒店共有41名大陸籍遊客，截至目前，沒有大陸籍公民在此次事件中傷亡。

經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名大陸籍遊客，劫匪殺害一名秘魯籍導遊並搶奪財物後逃逸。

截至目前為止，沒有大陸籍公民在此次事件中傷亡，僅一名遊客護照被搶。秘魯方面正調動大量警力追捕嫌犯。

圖/大陸駐秘魯大使館網站
圖/大陸駐秘魯大使館網站
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秘魯旅行團導遊
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