局部收回粉嶺高球場 港媒：林鄭欲挽民望 又不得罪權貴

2019-02-21 13:59 世界日報 香港新聞組╱香港21日電



港府宣布在2023年局部收回粉嶺高爾夫球場，32公頃土地用作建屋，「放生」另外140公頃土地。媒體評論認為，特首林鄭月娥此舉是為了挽救低迷民望以執行修訂《逃犯條例》等政治任務，表面上，她向「富豪俱樂部」粉嶺高球場開刀，實際卻「放生」了140公頃高球場，無疑是緩兵之計。

蘋果日報報導，民建聯立法會議員梁志祥說，全面收回高球場會得罪不少富豪，收回局部，既順應到民意，也沒徹底得罪權貴，是兩面討巧。

民主派則認定林鄭仍然是向富豪「跪低」，民主黨尹兆堅形容林鄭只是「象徵式」交功課，圖以小恩小惠息民憤，最終還是保留多達140公頃高球場招呼權貴，「林鄭根本是『派粒糖，呃間廠』！」

香港01評論指出，體育及民生需要，從來都不應該是非此即彼的。只是過去大半年來，部分人只顧一己既得利益，將高球場形容得近乎神聖不可侵犯，並向港府一再施壓。林鄭亦曾表示「不宜照單全收」土供組建議，令社會質疑林鄭會向既得利益者屈服。

不論林鄭月娥是否如輿論所推測，為了挽回近日低迷的民望而局部收回球場，她極其量只是做對了半件事，向既得利益者展示其民生為重的立場。然而，政府若以為收回32公頃、放生140公頃土地，就能夠贏得民意的話，那只怕是在愚弄社會大眾。

土地陣線憤怒 高球團體遺憾

香港新聞組╱香港21日電

政府放棄全面收回粉嶺高爾夫球場土地建屋，民怨反彈持續升溫！土地公義聯合陣線昨日對政府只收回收回粉嶺高球場32公頃的土地作建屋用途，感到非常失望。該組織批評，政府「放生」高球場餘下140公頃用地，是再次向權貴「跪低」！

香港01報導，土地公義聯合陣線指，32公頃用地大約只能興建4600個住宅單位，對於現時近27萬公屋輪候申請，完全是杯水車薪。該組織重申，粉嶺高球場已是現有土地供應來源之中，最快、最易、最平的選項，而在社會上大部分意向均同意收回高球場，但政府只收回32公頃，容許餘下140公頃續約至2027年，甚至連土供組建議政府研究餘下140公頃的更改土地用途也被政府否定，他們批評政府寧可保留大部分土地讓權貴玩樂，置市民水深火熱的居住問題於不顧！

香港電台報導，香港高爾夫球總會對港府局部收回粉嶺球場感到非常遺憾，認為大大削減公眾使用香港優質高球設施的機會，窒礙香港高球和其他運動發展。

香港高爾夫球會亦發表聲明表示極度遺憾，認為漠視了高爾夫球運動的重要性、球場豐富的生態和歷史價值的影響、以及球場作為支持香港作為國際大都會及亞洲世界城市的貢獻。