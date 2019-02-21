引渡修法=開司法後門？泛民轟林鄭「吳三桂」

2019-02-21 13:59 世界日報 香港新聞組╱香港21日電



泛民主派持續反對港府修改《逃犯條例》的建議，民主黨主席胡志偉更以「吳三桂」來形容特首林鄭月娥，企圖打開中港兩地司法制度的後門，指林鄭此舉等同「做『一國兩制』的吳三桂」，是開後門破壞兩制。林鄭則回應，這次修法只是啟動引渡逃犯的程序。

蘋果日報報導，林鄭月娥昨日在立法會接受質詢時，胡志偉詢問，如果北京在修法後要求港府移交逃犯，港府會如何處理。林鄭避而不談，只說特首只負責「啟動程序」，希望胡和其他有疑慮的議員認真了解當局建議。

胡則反駁林鄭的說法極不負責任，同時把法院擺上，企圖推卸責任。

另外，民主黨創黨元老李柱銘也在報章撰文，指90年代初，北京與港英政府曾商討移交逃犯問題，但因內地法制不公正，加上香港1993年廢除了死刑，因而未能制訂協議。香港回歸初期，港府也曾與北京研究制訂移交逃犯協議，同樣沒有達成。

文章指出，如果港府修法單純是為了台灣案件，只放寬台灣便可，根本沒有急迫到需要全面修法，「明眼人都看得出，台灣案件只是趁機全面修例的幌子，目的是要讓內地往後可名正言順地向特區提出移交逃犯要求，修例委實是借刀殺人，醉翁之意不在酒。」

據報導，前議員姚松炎也質疑，今次修例其實與華為孟晚舟案有關，目的是令香港成為北京政府人質交換的基地，「以後任何國家如果協助美國引渡，中國就可以香港用對等引渡方式，引渡有關人士到中國受審」。

另據香港01報導，泛民議員同時質疑林鄭在大灣區發展中是抱持競爭或是配合的態度，不滿林鄭呼籲香港人放棄與周邊城市競爭的心態。

林鄭月娥回應，競爭有兩種，港人參與大灣區發展不應存有惡性競爭的心態。《大灣區發展綱要》並非香港單方面配合內地，而是優勢互補，互利互贏。