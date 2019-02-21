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澳洲學者：美國若出兵干預「武統」 結局是退出亞洲

2019-02-21 11:59聯合報 記者李仲維╱即時報導

澳洲國立大學戰略研究教授休•懷特在澳洲戰略家網站撰文指出，當中國大陸武力收復台灣時，美國如果不出兵台灣，在亞洲的地位將嚴重受挫，但這場戰爭最有可能的結局，是美國退出亞洲。

根據大陸觀察者網的譯文，澳洲前國防部長保羅•迪布（Paul Dibb）近日撰文宣稱：當大陸武力收復台灣時，如果美國不向中國宣戰，其在亞洲的戰略地位將遭到致命削弱；而如果澳洲不對中國出兵，澳美軍事同盟也將遭受致命打擊。

迪布的結論是，一旦中國大陸首先對台灣動武，美國就應對中國宣戰，澳洲也應緊隨其後。

不過休•懷特認為，迪布推論的前提是正確的，但結論卻是錯的。他認為，如果不出兵台灣，美國在亞洲的地位將嚴重受挫，甚至可能徹底傾覆；如果澳洲不支持美國，那麼澳美同盟將嚴重受挫，甚至徹底崩潰。但即便如此，也不能就此推導出美澳應對中國宣戰、出兵協防台灣的結論。

休•懷特分析，是否出兵，應取決於能否在戰爭中取勝。與任何戰爭一樣，這場戰爭也充滿未知因素，但至少有一點是肯定的，那就是美國不太可能快速、低成本、決定性地戰勝中國。美軍雖然實力雄厚，但中國的軍事實力也在急劇提升，其針對美國空軍、海軍的反介入能力尤其強大。

休•懷特指出，比起美國，中國大陸離台灣更近，也更重視台灣。若有人指望美國動用核力量扭轉局勢，必須考慮到中國的核報復能力。如果美國領導人決定對中國宣戰，必須預估美國城市成為核打擊目標的風險。

休•懷特認為，這場戰爭最有可能的結局是美國退出亞洲。美國在中東地區經歷同樣曠日持久、勝負難明的戰爭，儘管付出的代價遠遠低於中美戰爭，但它還是退出了中東。

他表示，如果美國退出亞洲，美澳同盟關係也將走到盡頭。由此看來，擺在美國面前的選擇是：要麼與中國開戰並失去其在亞洲的地位，要麼是不與中國開戰，放棄其在亞洲的地位。考慮到與核大國交戰的代價與風險，不難看出美國應該作何選擇，他認為這很可能是美國最終的抉擇。

休•懷特指出，如果美國選擇了戰爭，那麼對澳洲來說，置身事外顯然是更好的選擇。伊拉克戰爭的教訓就是在戰爭中盲目支援一個毫無勝算的盟友，是不理智的。何況中美一旦開戰，牽涉的利害關係絕非伊拉克戰爭可比。

澳洲美軍
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