大陸流感大爆發 1月143人死於流感 逾前年全年三倍

2019-02-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



根據大陸國家衛生健康委員會最新公布的數據，今年1月大陸流行性感冒的報告發病數量將近61萬例，因流感死亡的人數更高達143人，比2017年全年報告死亡人數的三倍還多，約與2018年全年報告死亡人數相當。

大陸國家衛生健康委員會近日發布2019年1月全國法定傳染病疫情概況稱，全國範圍內共報告法定傳染病約114.36萬例，死亡1,901人。丙類傳染病共死亡145例，其中流行性感冒就占了143例，發病數量則將近61萬例。

大陸《財新網》指出，比較往年1月份數據，2016和2017年發病數分別為2.33萬例和3.01萬例，死亡均為6例。去年流感大爆發，但2018年1月報告發病數量也僅27.39萬例，死亡56例。

近期大陸流感情況更甚於去年，僅1月報告死亡人數就高達143人，超過2017年全年報告死亡人數的三倍，約與2018年全年報告死亡人數相當。2016、2017年全年大陸流感死亡案例分別為56和41例，2018年全年為144人。

大陸國家衛生健康委員會網站的數據顯示，去年12月大陸流感的發病數約13萬例，死亡數13例。

財新網稱，在歐美等發達國家及香港，都傾向於將和流感相關的死亡病例也納入統計。例如，若心血管疾病患者因感染流感及其併發症後死亡，將被納入與流感相關的死亡病例報告。但大陸衛生部門通常會將其死亡原因歸因於心血管疾病，而不會報告為流感死亡病例。

報導暗示，大陸實際上因流感死亡人數恐高於官方數據。

在流感蔓延的同時，大陸早前卻傳出流感疫苗嚴重不足的消息，北京甚至一度出現流感疫苗一針難求的情況。去年全年大陸流感疫苗批簽發數僅1,612萬劑，較往年供應數量減少近四成。

財新網指出，尚不清楚1月流感死亡人數大增是否與疫苗供應不足有關。

流感是一種急性病毒性傳染病，好發於冬春季。與普通感冒相比，季節性流感只能由特定的流感病毒引起，患者一般會出現高燒、咳嗽、頭痛、肌肉和關節痛、嚴重身體不適等症狀，而普通感冒主要由細菌或其他病毒引起，以流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀為主。

廣州日報報導，白雲機場今年以來檢出出入境旅客流感病例也明顯增加。截至2月15日，共發現發熱等有症狀人員1,194人次，確診傳染病病例471例，其中流感444例。