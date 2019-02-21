杜特蒂4月訪京會習近平 參加「一帶一路」論壇

2019-02-21 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



菲律賓總統杜特蒂2月20日會見中共駐菲律賓大使趙鑑華，應邀出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待同大陸國家主席習近平再次會面。據新華社報導，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於2019年4月在北京召開。這亦指杜特蒂將於4月訪問北京。

這將是杜特蒂上任後第4次訪問中國大陸。2016年10月，杜特蒂上任後首次對華進行國事訪問。2017年5月，杜特蒂訪京出席首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。2018年4月，杜特蒂訪陸出席博鰲亞洲論壇2018年年會。

中新社報導，中共駐菲律賓大使趙鑑華20日會見菲律賓總統杜特蒂，菲國防部長洛倫紮納、總統府發言人帕內羅、外交部代理部長馬納羅等在座。趙鑑華轉達習近平對杜特蒂的親切問候。杜特蒂表示，很高興應邀出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待同習近平再次會面。

趙鑑華向杜特蒂通報習近平2018年11月訪菲成果落實情況，介紹第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇相關籌備進展。趙鑑華表示，中國政府高度重視和期待杜特蒂出席此次峰會。相信杜特蒂的出席將進一步推動「一帶一路」建設，為雙邊關係發展注入新的動力。