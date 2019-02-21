陸強調進口大門是打開的 中美肯定是大豆貿易重要夥伴

2019-02-21 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在中美經貿談判正緊鑼密鼓進行之際，大陸提出要「實施大豆振興計畫，多途徑擴大種植面積」，被外界視為是為貿易戰做的「兩手準備」。對此，大陸農業農村部強調，中國進口大豆（黃豆）的大門是打開的，對美國也是開放的，中美肯定是大豆貿易的重要夥伴。

大陸19日公布俗稱「中央一號文件」的《關於堅持農業農村優先發展 做好『三農』工作的若干意見》，當中提及將「實施大豆振興計畫，多途徑擴大種植面積」引起關注。去年中美貿易戰爆發後，大豆被視為是大陸報復美國的主要籌碼之一。

在20日下午一場由大陸國務院新聞辦公室舉辦的記者會中被問及此事時，大陸農業農村部黨組成員、中共中央農村工作領導小組辦公室秘書局局長吳宏耀表示，實施大豆振興計畫是中國推進農業供給側結構性改革的重要內容。

吳宏耀指出，大陸未來主要將在以下幾個方面加大著力點：一、要穩定恢復中國大豆種植面積，主要是在東北地區、黃淮海地區引導農民擴大大豆種植。

二、在科研上加快培育推廣優質、高產大豆新品種，開展聯合攻關，提高大豆品種的適應性、高產性和優質性。

三、結合加工業發展，發展農民合作社和大豆加工企業，提高大豆生產經營的組織化程度和水準。所以，大豆振興計畫主要是從技術上、結構上、政策上給予一定的扶持。

針對中美貿易大豆進口的問題，吳宏耀說，中國常年從美國進口大豆，占總進口量的三分之一左右。去年受貿易摩擦的影響，從美國進口大豆有所減少。中國大豆的需求量每年大概在1.1億噸左右，而中國大豆產量僅在1,600萬噸左右，近90%左右的大豆需要進口。

吳宏耀說，中國要進一步加大對外開放力度，包括農業對外開放的力度，利用好「兩個市場、兩種資源」（指國內與國際市場以及國內國外兩種資源），中國進口大豆的大門是打開的。

他並強調，「從哪兒進，要根據市場，讓市場說了算，讓企業說了算，要按照經濟規律辦事。我們也是向美國市場開放的。」

農業農村部部長韓長賦也補充稱，中國是大豆的原產地，也有自己的特點和優勢，所以中國肯定會根據自己的資源優勢和消費者需要，適度、合理發展自己的大豆。

韓長賦表示，中國雖然是要恢復和發展大豆生產，但是大豆市場的供給以進口大豆為主的格局不會改變，常年需要進口9,000萬噸左右。中國肯定會在國際上開展大豆貿易，進口要多元化，中美肯定是大豆貿易的重要夥伴。

根據大陸海關總署早前公布的數據，今年1月大陸大豆進口量738萬噸，雖較去年同期下降13%，但比前一個月提升近30%。