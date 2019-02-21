親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福建省目前正全力以赴，加速推動與金門馬祖通水、通電、通氣、通橋。廈門市台商投資企業協會常務副會長陳岱樺指出，最重要是通橋，廈金通橋就是通兩岸民心，是推動兩岸融合發展的重要一步。

廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩更發出廈門與金門兩地通橋倡議，號召台商出錢出力，促成廈金兩地通橋變為現實。

中新社報導，早在2003年，近百位兩岸專家學者經過兩天的探討，明確提出在廈門和金門之間構建跨海大橋的設想。海峽（福建）交通工程設計有限公司相關負責人表示，無論是海底隧道還是跨海大橋，福建均經驗豐富，技術上較為成熟。有技術人員稱，通橋或是金馬「新四通」的最大難點，無論是電、氣、水，都可搭載橋的載體運輸。

在通水部分，除去年建成運行的金門供水工程，福州市連江縣官嶺至黃岐鎮區供水工程也已啟動建設。

福州市連江海峽水業有限公司總經理裴道曉說，2019年底前，可門經濟開發區及黃岐半島的供水規模將從6萬噸/日增至27萬噸/日，滿足當地的工業用水和生活用水需求，為向馬祖供水提供重要保障。

福州市連江縣水利局水利科科長蘇松華說，向馬祖供水將分三期實施。

其中，一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋梁建成後，管道從橋梁上鋪設過去，大概長14.1公里，實現向馬祖供水。

在通電部分，大陸國家電網福建電力有限公司也完成了福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證，以及容量準備。

該公司董事長陳修言表示，一旦聯網工程實施，即可供電。該方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況及遠期發展需要，計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。

在通氣部分，中國石油天然氣集團有限公司則披露，已經投運的西氣東輸三線東段在廈門、福清均已預留對台通氣接口。

未來，金門、馬祖或將用上來自中亞國家和塔里木氣區的天然氣。

馬祖金門廈門
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

陳明通：和平協議 就是統一協議

2019-02-21 00:29

李銳告別式 習近平送花圈

2019-02-21 00:34

軍中大老虎 房峰輝判無期

2019-02-21 00:38

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

傳中國再暫停遊戲審批 騰訊熱門遊戲受打擊

2019-02-20 19:02

開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36

李銳告別式 異議人士禁赴李家拜祭

2019-02-20 18:34

中共自由派大老李銳告別式 妻子：請別再消費他

2019-02-20 17:08

中國侵略性日增 蔡英文接受CNN專訪向全世界示警

2019-02-20 17:03

居住證修法 海基會盼盡量給在陸台人便利

2019-02-20 16:55

2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42

習談話國際不買單 反催出歐洲議會挺台聲量

2019-02-20 15:30

港媒：李銳是習近平的逆龍麟

2019-02-20 15:01

大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41

小英宣布競選連任 陸官媒警告：分裂言行將祭反制

2019-02-20 14:41

港府提修逃犯條例 泛民議員轟特首等同吳三桂

2019-02-20 14:25

李銳敢言添敏感 告別式不缺黨旗花圈卻不掛橫幅

2019-02-20 12:59

大灣區發展綱要 陸媒：對台具示範效應

2019-02-20 12:44

英保守黨報告：孔子學院威脅學術與言論自由

2019-02-20 12:39

面對棄養她的母親頻道歉 美華裔女孩：謝謝 這是件好事

2019-02-20 12:08

踩著國軍59年前血淚戰史 中共外長王毅驚天一跪

2019-02-20 11:00

經濟壓力大 中共中央一號文件強調糧食安全

2019-02-20 10:07

中美貿易戰 台慎防陷入黑天鵝與灰犀牛效應

2019-02-20 09:50

陸外長王毅呼籲美國 把中國的發展看成美國的機遇

2019-02-20 09:20

港民主派：大灣區要消滅香港 特首：不同意「被規劃說」

2019-02-19 23:48

有特殊授權？「習特使」劉鶴赴美談判

2019-02-19 23:44

學校懲罰講母語學生 香港團體發起維護粵語教學運動

2019-02-19 20:38

澳媒：中雇西方前警員執行「獵龍行動」追海外黑錢

2019-02-19 17:10

王毅單膝跪地 為中緬邊界「1號界碑」上色

2019-02-19 17:05

陸企屢稱檢測能力不足 中國防堵非洲豬瘟現漏洞

2019-02-19 16:20

手機愛國黨！「學習強國」App，崇拜習近平的中國積分狂潮

2019-02-19 16:09

火箭軍開通微博「東風快遞」 陸網友：發貨快狠準

2019-02-19 16:03

中國冷凍水餃現豬瘟 專家：不排除病死豬流入

2019-02-19 15:55

香港特首稱 盼香港抓住大灣區建設機遇再創輝煌

2019-02-19 15:25

陸政府聘香港調查公司執行「獵龍行動」 追收流出海外黑錢

2019-02-19 14:51

港珠澳大橋香港段棄螺絲帽改用膠水連鋼筋 路政：安全

2019-02-19 14:50

A股早盤衝高回落 粵港澳概念股集體大漲

2019-02-19 13:25
看更多

熱門文章

踩著國軍59年前血淚戰史 中共外長王毅驚天一跪

2019-02-20 11:00

只賣炒飯 「猛男的炒飯」年賣3億份

2019-02-20 12:02

2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42

通勤上班繞道花一小時 他氣得「划槳渡江」閃變6分鐘

2019-02-20 12:34

12歲童「抖內」直播主20萬 母氣爆報警

2019-02-20 13:10

面對棄養她的母親頻道歉 美華裔女孩：謝謝 這是件好事

2019-02-20 12:08

港媒：李銳是習近平的逆龍麟

2019-02-20 15:01

鴻海富智康3月6日董事會 去年虧損恐超過前年

2019-02-20 11:47

大陸推出全球首個AI合成女主播 正式亮相報新聞

2019-02-20 18:54

習談話國際不買單 反催出歐洲議會挺台聲量

2019-02-20 15:30

影／趕寒假作業 大陸寫字機器人賣到缺貨

2019-02-20 16:58

開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36

小英宣布競選連任 陸官媒警告：分裂言行將祭反制

2019-02-20 14:41

北京故宮元宵燈光秀 陸網友毒舌狠批「好土」

2019-02-20 16:42

陸外長王毅呼籲美國 把中國的發展看成美國的機遇

2019-02-20 09:20

恐怖！保全在天台離奇死亡 現場佈滿血掌印

2019-02-20 19:48

大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41

中共自由派大老李銳告別式 妻子：請別再消費他

2019-02-20 17:08

李銳敢言添敏感 告別式不缺黨旗花圈卻不掛橫幅

2019-02-20 12:59

經濟解析／中國經濟正下沉或回升？答案：都對

2019-02-20 18:42

為華為報復？傳中國暫停採購澳洲煤炭

2019-02-20 18:34

不賣書了！當當創始人李國慶宣布 投身區塊鏈

2019-02-20 14:42

大灣區發展綱要 陸媒：對台具示範效應

2019-02-20 12:44

經濟壓力大 中共中央一號文件強調糧食安全

2019-02-20 10:07

中國侵略性日增 蔡英文接受CNN專訪向全世界示警

2019-02-20 17:03

美中貿易戰當頭 中國兩會期間將通過外資法

2019-02-20 19:59

香港流感疫情再響警鐘 累計已奪226命

2019-02-20 21:47

聚焦大灣區建設 逾千億人民幣投資

2019-02-20 21:19

台積電配息10元 改採分季發放

2019-02-20 12:11

外資持續流入 人民幣周三大幅走高 升破6.73

2019-02-20 10:49

明星學位被撤 扯出中國學術資源網收費不公

2019-02-20 13:18

北京環球影城正式名稱出爐「北京環球度假區」

2019-02-20 17:51

英保守黨報告：孔子學院威脅學術與言論自由

2019-02-20 12:39

居住證修法 海基會盼盡量給在陸台人便利

2019-02-20 16:55

中國官方承認 秋冬以來京津冀空氣品質變差

2019-02-20 22:18

傳中國再暫停遊戲審批 騰訊熱門遊戲受打擊

2019-02-20 19:02

中共上將房峰輝涉三宗罪被判無期徒刑

2019-02-20 18:38

廣西也爆發非洲豬瘟 全大陸僅剩五省份未淪陷

2019-02-20 13:28

山東爆發首例非洲豬瘟疫情 大陸只剩四省份未淪陷

2019-02-20 16:09

騰訊11年投資700家公司 63家已上市

2019-02-20 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top