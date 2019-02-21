福建與金馬 加速拚「新四通」

2019-02-21 01:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省目前正全力以赴，加速推動與金門跟馬祖通水、通電、通氣、通橋。廈門市台商投資企業協會常務副會長陳岱樺指出，最重要是通橋，廈金通橋就是通兩岸民心，是推動兩岸融合發展的重要一步。

廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩更發出廈門與金門兩地通橋倡議，號召台商出錢出力，促成廈金兩地通橋變為現實。

中新社報導，早在2003年，近百位兩岸專家學者經過兩天的探討，明確提出在廈門和金門之間構建跨海大橋的設想。海峽（福建）交通工程設計有限公司相關負責人表示，無論是海底隧道還是跨海大橋，福建均經驗豐富，技術上較為成熟。有技術人員稱，通橋或是金馬「新四通」的最大難點，無論是電、氣、水，都可搭載橋的載體運輸。

在通水部分，除去年建成運行的金門供水工程，福州市連江縣官嶺至黃岐鎮區供水工程也已啟動建設。

福州市連江海峽水業有限公司總經理裴道曉說，2019年底前，可門經濟開發區及黃岐半島的供水規模將從6萬噸/日增至27萬噸/日，滿足當地的工業用水和生活用水需求，為向馬祖供水提供重要保障。

福州市連江縣水利局水利科科長蘇松華說，向馬祖供水將分三期實施。

其中，一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋梁建成後，管道從橋梁上鋪設過去，大概長14.1公里，實現向馬祖供水。

在通電部分，大陸國家電網福建電力有限公司也完成了福建沿海地區向金門、馬祖聯網供電方案的論證，以及容量準備。

該公司董事長陳修言表示，一旦聯網工程實施，即可供電。該方案綜合考慮金門、馬祖當前狀況及遠期發展需要，計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜的方式，分別從廈門翔安地區向金門供電、從福州連江縣向馬祖供電。

在通氣部分，中國石油天然氣集團有限公司則披露，已經投運的西氣東輸三線東段在廈門、福清均已預留對台通氣接口。

未來，金門、馬祖或將用上來自中亞國家和塔里木氣區的天然氣。