開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑

2019-02-20 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共再鍘軍老虎！大陸軍事法院今天對中共中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄、行賄、巨額財產來源不明案進行宣判，認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。

新華社報導，2月20日，大陸軍事法院認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳的贓款贓物上繳國庫。

去年1月9日，大陸官方媒體報導，房峰輝經證實已因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢查機關依法處理。

而後，去年10月16日，新華社報導，中共中央軍委決定開除房峰輝黨籍，當時新華社的報導表示，「經查，房峰輝嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定和軍委十項規定精神、組織紀律，涉嫌行賄、受賄、巨額財產來源不明犯罪，情節極為嚴重，數額特別巨大，影響極其惡劣。」、「對黨不忠誠不老實，搞兩面派做兩面人，政治上蛻變、經濟上貪婪，嚴重損害黨的事業和軍隊形象。」