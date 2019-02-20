開鍘軍老虎！前中共軍委房峰輝 被判處無期徒刑
中共再鍘軍老虎！大陸軍事法院今天對中共中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄、行賄、巨額財產來源不明案進行宣判，認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。
新華社報導，2月20日，大陸軍事法院認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳的贓款贓物上繳國庫。
去年1月9日，大陸官方媒體報導，房峰輝經證實已因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢查機關依法處理。
而後，去年10月16日，新華社報導，中共中央軍委決定開除房峰輝黨籍，當時新華社的報導表示，「經查，房峰輝嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定和軍委十項規定精神、組織紀律，涉嫌行賄、受賄、巨額財產來源不明犯罪，情節極為嚴重，數額特別巨大，影響極其惡劣。」、「對黨不忠誠不老實，搞兩面派做兩面人，政治上蛻變、經濟上貪婪，嚴重損害黨的事業和軍隊形象。」
房峰輝在大陸軍中從團級參謀長一路升至中央軍委聯合參謀部參謀長，被形容為「老參謀」。二○○九年中共建政六十周年閱兵，他還曾擔任閱兵總指揮。
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