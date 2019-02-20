2025攻台、2045入侵沖繩？日退將預言中國侵略時間表

2019-02-20 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美國國防部背景的報紙《星條旗報》（Stars and Stripes）18日刊文介紹日本自衞隊退役將領織田邦男近日發表的「預言」，他宣稱「中國大陸計劃在2025年吞併台灣，並將在2045年入侵日本沖繩」，對此，大陸環球時報報導指出，中國專家表示，這些說法不過是日本某些頑固勢力鼓吹「中國威脅論」的陳詞濫調。

綜合港媒和陸媒相關報導，日本航空自衛隊退役中將織田邦男最早在上個月的一檔英文台灣新聞節目做出如此「預言」。他宣稱，台灣將首先被中國大陸「吞併」，「一切將從解放軍宣佈在台灣周圍建立禁飛區開始，任何試圖向台灣提供援助的飛機都將被擊落。隨後北京方面將攻擊台灣海峽和島上的海空軍設施。及後解放軍將封鎖台灣，直到台灣當局坐上談判桌。」

織田邦男再指，「中國大陸接管台灣之後，將對印度-太平洋航線產生更大的影響力，繼而增加對太平洋國家的壓力。」他指出，中國的「下一個目標」則是日本南部的沖繩，因為當前衝繩部署了駐日美軍約一半的兵力，而北京正計劃透過支持對美負面報導，以及扶植當地反駐日美軍的勢力，最終迫使美國離開沖繩。

織田邦男在接受星條旗報電話採訪時，更進一步指出，「如果中國能把美軍從該地區趕走，他們就有可能征服南海，並獲得阻止日本與其他國家之間貿易的權力。」他堅信，中國實現這一目標的關鍵是「在南海黃岩島建造一個海軍港口，通過在當地集結的軍隊，給周邊國家帶來巨大壓力」。他宣稱，中國希望沖繩脫離日本成為一個獨立的國家，因為一個獨立的國家不需要美軍駐紮在島上。

不過，星條旗報稱，日美官方沒有就自衛隊退役將領的言論做出回應。此外，織田邦男的大膽推測並未獲得日本學者的普遍認同，甚至認為十分古怪。