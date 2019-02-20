李銳告別式 異議人士禁赴李家拜祭

2019-02-20 18:34 世界日報 中國新聞組╱香港20日電



李銳今八寶山舉殯 按部長級規格舉行 異見人士被禁前往李家拜祭 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

16日在北京逝世的毛澤東前秘書李銳20日出殯，官方蓋棺定論的悼辭內容、出席人員及送花圈的規格將成為焦點。李銳的友人透露，由於李銳生前的敢言，中央對其逝世十分低調，但告別式仍將安排在北京八寶山革命公墓舉行，當局會「按照規格來辦」。香港明報報導，獨立記者高瑜等多名在北京的異議人士被禁前往李家拜祭，也不能參加喪禮。

據報導，李銳家屬17日在北京木樨地的家中為李銳設置靈堂，連日來有不少親友故人前往弔唁。已故中共總書記趙紫陽秘書鮑彤及前副總理萬里兒子萬伯翱送去花圈，曾要求平反六四的退休軍醫蔣彥永、原《炎黃春秋》雜誌社長杜導正、前國務院農村發展研究中心研究員姚監復、鮑彤秘書吳偉等人都親自到場，其中蔣彥永一度在靈堂前跪拜。

不過，高瑜前晚在Twitter上透露，她和維權律師浦志強都接到通知，不准去李家拜祭，也不能參加喪禮。國保和警察也對高瑜實施24小時監視，她一旦出門須坐警車。

報導引述李銳家人表示，訃告已經發出，李銳遺體告別儀式將於今日上午9時，在北京八寶山殯儀館東大廳，按部長級規格舉行；遺體將覆蓋中共黨旗。據知情人士透露，東大廳當日上午無安排其他悼念活動。骨灰盒在八寶山革命公墓放置的位置也已確定，湊巧與生前同樓的鄰居相鄰。內地早前有猜測，指李可能安葬湖南家鄉。

報導指出，身在美國的李銳女兒李南央上周六向本報表示，父親曾於2008年和去年4月清醒時向她表示，若辦追悼會官方按其正部級規格宣稱他為馬克思主義者會顯得「滑稽」；對於遺體是否蓋黨旗，他以「紅顏色是一個非常不好的顏色，讓人看了很難受」為由反對；眾多內地高官葬於北京八寶山革命公墓，李則說八寶山的人不喜歡他，他也不喜歡八寶山，希望回到故鄉湖南平江。