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大陸「新南寧艦」已建成 3月前將舉行下水儀式

2019-02-20 14:41聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸廣西壯族自治區南寧市民政局2月19日在該民政局網站答覆網友時透露，新南寧艦已建成，預計於2019年3月前在上海舉行下水儀式。

澎湃新聞報導，一名網友以「南寧艦命名滯後」為標題向南寧市民政局網站致信諮詢新南寧艦進展，這名網友還自嘲表示，「我們南寧市『光榮』的成為了除台北外最後一個沒有定下命名軍艦的省會城市」。

2月19日下午，南寧市民政局在該民政局網站答覆這名網友稱，「您好，根據最新消息，南寧艦已建成，預計於2019年3月前在上海舉行下水儀式，我局一直在積極對接工作，請耐心等待，謝謝支持。」

根據中國《海軍艦艇命名條例》，一級艦（航母、戰列艦、巡洋艦）和核潛艇由中央軍委命名，二級艦（驅逐艦、護衛艦、潛艇、大型登陸艦）和以下級別艦艇由海軍命名。其中，巡洋艦以行政省（區）或直轄市命名；驅逐艦、護衛艦以大、中城市命名。

值得一提的是，解放軍海軍歷史上曾有一艘以南寧命名的驅逐艦，即舷號162、2012年退役的老南寧艦。老南寧艦是大陸設計和製造的第一代051型導彈驅逐艦，上世紀70年代初開始建造，1975年下水，1979年正式入海軍服役，曾是南海艦隊主要艦艇之一。2012年，這艘曾經代表中國海軍中堅力量的導彈驅逐艦正式退役。

老南寧艦退役後，南寧市於2016年以市委市政府名義申報命名了南寧艦，即上述答覆中提到的新南寧艦。

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