面對棄養她的母親頻道歉 美華裔女孩：謝謝 這是件好事

2019-02-20 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



重男輕女的觀念加上「一胎化」政策，造成大陸過去有許多女嬰一出生就慘遭父母棄養，當中不少人最後被外國人所領養。本月13日，美籍華裔女孩喬伊•瓊斯透過視訊，終於見到24年前拋棄她的中國父母。視訊中，瓊斯的親生母親泣不成聲，頻頻向她道歉，但瓊斯告訴她，「謝謝，這是一件好事」。

據浙江衢州電視公共頻道報導，去年7月，該電視台《尋親》節目協助一名美籍衢州女孩奧特拉姆找到她的親生父母。今年1月29日，當年一同被送至美國領養的另一名中國女孩喬伊•瓊斯也與電視台聯繫，希望代為尋找她的親生父母。

2月13日，喬伊•瓊斯在電視安排下，透過視訊終於見到24年前棄養她的中國父母，瓊斯開心地向親生父親、母親和哥哥打招呼。瓊斯的親生母親柴樟仙見到出生不久就被她棄養的女兒時，泣不成聲頻頻道歉，「女兒，我對不起你啊。（你）這麼大點，媽媽把你扔掉，媽媽真的對不起你啊！」

面對親生母親的道歉，瓊斯則是笑著回應說，「不，謝謝。我真的很謝謝你們，這是件好事。」

據衢州電視公共頻道報導，瓊斯當年由福利院為她取的中文名是「瞿後芳」，1995年7月20日被發現遭遺棄在衢縣後溪鎮政府附近，1996年7月被送入衢州市福利院，1997年5月被抱養至美國。

衢州電視公共頻道稱，瓊斯表示非常開心能找到家人。她還告訴衢州的親人，自己已經結婚了，一家人過得很幸福，會在不久後飛到衢州和家人相聚。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，鑒於視頻中並未提到這對父母當年拋棄女兒是否有什麼難言之隱，背後的原因不免引發網友猜想。有人懷疑這對夫婦當年可能是因為「重男輕女」，選擇拋棄自己的女兒，並直言「我只希望某些做父母的能對孩子負點責任！」

有網友讚許瓊斯的陽光、開朗，不僅沒有怨恨父母當年的狠心棄養，還感恩父母給予她生命。但也有網友諷刺瓊斯的父母說，「謝謝你當初的狠心，換來我如今的生活」。

觀察者網稱，1991年12月29日，中國頒佈《收養法》，並於1992年4月1日起施行。據大陸民政部2016年的數據顯示，30年來，中國通過涉外收養回歸家庭的孤殘兒童近15萬人，且已經和17個國家形成了收養合作關係。其中，美國一直是收養中國孤兒的主要國家之一。