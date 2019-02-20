陸外長王毅呼籲美國 把中國的發展看成美國的機遇
在第七輪中美經貿高級別磋商即將於21、22日在華盛頓登場前，大陸國務委員兼外長王毅19日在北京會見由美國全國商會常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）所率領的美前政要代表團時指出，只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題。
據中新社報導，王毅在會見時指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。相互尊重，互利合作，不僅對雙方是正確的選擇，也是國際社會的普遍期待。中國的改革開放首先符合中國自身發展的需要，同時也符合時代進步的潮流和方向，中國開放的大門必將越開越大。只要中美雙方積極相向而行，經貿合作仍然可以在中美關係中發揮「壓艙石」作用。
王毅並強調，同美國一樣，中國也有發展的權利，中國人民也有過上美好生活的權利。美方應當認識到，中國的發展符合世界的利益，也符合美國的利益。只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題。希望美方能够以開放的心態，接受一個擁有近14億人口的中國走向發展繁榮。
王毅指出，中華文明從不崇尚擴張。中國走的是一條與傳統大國「國強必霸」完全不同的發展道路。中國堅持自身的和平發展，同時奉行互利共贏的開放戰略。在全球化時代，各方都應摒棄冷戰零和思維。
報導稱，美方表示，美國歡迎一個繁榮的中國，這對美國、對世界都是件好事。美國國內高度關注美中正在進行的高級別經貿磋商，希望雙方能够達成全面和富有雄心的協議，並對兩國關係帶來持久的積極影響。美國兩黨有識之士願為推動美中對話和兩國關係發展繼續作出努力。在美中建交40周年之際，期待有機會將美中關係推向新的高度。
美方代表團成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen John Hadley）、前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、前副國務卿奈茲（Thomas Nides）、前財政部副部長金密特（Robert Kimmitt）、前商務部副部長安德魯斯（Bruce Andrews）等。
另，據大陸媒體20日報導，由大陸國務院副總理劉鶴所率領參加第七輪中美經貿高級別磋商的中方代表團，當地時間19日已經抵達華盛頓。
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