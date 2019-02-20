陸外長王毅呼籲美國 把中國的發展看成美國的機遇

2019-02-20 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在第七輪中美經貿高級別磋商即將於21、22日在華盛頓登場前，大陸國務委員兼外長王毅19日在北京會見由美國全國商會常務副會長薄邁倫（Myron Brilliant）所率領的美前政要代表團時指出，只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題。

據中新社報導，王毅在會見時指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。相互尊重，互利合作，不僅對雙方是正確的選擇，也是國際社會的普遍期待。中國的改革開放首先符合中國自身發展的需要，同時也符合時代進步的潮流和方向，中國開放的大門必將越開越大。只要中美雙方積極相向而行，經貿合作仍然可以在中美關係中發揮「壓艙石」作用。

王毅並強調，同美國一樣，中國也有發展的權利，中國人民也有過上美好生活的權利。美方應當認識到，中國的發展符合世界的利益，也符合美國的利益。只有把中國的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決中美之間包括經貿在內的一些問題。希望美方能够以開放的心態，接受一個擁有近14億人口的中國走向發展繁榮。

王毅指出，中華文明從不崇尚擴張。中國走的是一條與傳統大國「國強必霸」完全不同的發展道路。中國堅持自身的和平發展，同時奉行互利共贏的開放戰略。在全球化時代，各方都應摒棄冷戰零和思維。

報導稱，美方表示，美國歡迎一個繁榮的中國，這對美國、對世界都是件好事。美國國內高度關注美中正在進行的高級別經貿磋商，希望雙方能够達成全面和富有雄心的協議，並對兩國關係帶來持久的積極影響。美國兩黨有識之士願為推動美中對話和兩國關係發展繼續作出努力。在美中建交40周年之際，期待有機會將美中關係推向新的高度。

美方代表團成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen John Hadley）、前貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、前副國務卿奈茲（Thomas Nides）、前財政部副部長金密特（Robert Kimmitt）、前商務部副部長安德魯斯（Bruce Andrews）等。