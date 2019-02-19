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有特殊授權？「習特使」劉鶴赴美談判

2019-02-19 23:44聯合報 華盛頓記者張加、記者許依晨／綜合報導

中方此輪貿易談判代表、國務院副總理劉鶴。 （美聯社資料照片）
中方此輪貿易談判代表、國務院副總理劉鶴。 （美聯社資料照片）
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中美貿易談判進入最關鍵的階段，北京當局昨宣布大陸副總理劉鶴將赴美進行第七輪中美經貿高級別磋商。美國總統川普十八日再度表示，貿易談判取得許多進展，白宮並發聲明歡迎中方代表團赴華府，討論兩國貿易關係。

新華社昨發布消息稱，「應美方邀請，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華盛頓，於二月廿一日至廿二日同美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商」。幾乎與此同時，美國白宮也發出歡迎聲明。

劉鶴此次赴美身分與上次不同，多了「習近平主席特使」的頭銜。大陸具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」指出，「特使肩負著特殊的使命，往往也有著特殊的授權」。有了「特使」身分，劉鶴代表的不僅是中國大陸政府，也代表習近平。

白宮聲明指出，美中貿易高級別磋商將於廿一日開始，美方由賴海哲領銜，成員包括米努勤、商務部長羅斯、總統經濟顧問庫德洛、總統貿易顧問納瓦羅；高級別磋商之前，將由副貿易代表吉里希領軍，十九日起舉行副部級磋商。

川普十八日在佛州一場活動提到，「賴海哲剛從一個叫做中國的地方回來，而我們取得許多進展，沒人預期這會發生，我們取得許多進展。」

彭博報導，農業部副部長森斯基十八日在伊利諾伊州參與一場會議時說，美中上周舉行的貿易磋商富有成效，且隨著時間接近三月一日，談判的節奏正在加快。

森斯基表示，在農業方面的談判目標不僅是獲得一些非常大量的採購承諾，而是希望中方能夠真正實現長期必要的基本結構改革。雖然他認為本周的談判不會解決所有問題，但若可以縮小分歧並取得進展，則貿易代表團可向總統報告進展，這將是正面的。

川普與習近平去年十二月達成貿易戰休兵九十天的共識，必須在今年三月一日前達成協議，否則川普政府將把對價值二千億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從百分之十提高至百分之廿五；川普十五日表示，若與中方談判進展順利，他可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某時將會晤習近平。

習近平川普劉鶴貿易戰
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