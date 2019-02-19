火箭軍開通微博「東風快遞」 陸網友：發貨快狠準

2019-02-19 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共解放軍火箭軍近日開通了名為「東風快遞」和「中國火箭軍」的2個新浪微博賬號，並發布短片宣傳「使命必達」理念，贏得大陸網友熱烈迴響；其後更舉行抽獎環節，向大陸網友送出火箭模型獎品。

據香港01報導，不少大陸網友在微博下方留言，笑稱這是「中國最強快遞」，還有人引用此前中國航天科工集團的微博宣傳語，認為火箭軍「發貨快準狠，敵人兩行淚」。

解放軍火箭軍官方微博「東風快遞」周二（19日）上午發布了第一條微博，內容寫道「久等了，我來啦！我是東風快遞，即日開始『營業』」。在不少網友的熱切回應下，該微博又稱「都在問我送導彈嗎？不送！但我們送導彈模型！」呼籲網友關注火箭軍的兩個微博賬號，並將透過微博抽獎方式送出一個導彈模型。

相關微博隨即引來大量網友留言，有人逗趣說「抽個1：1模型吧？」還有人搬出此前中國航天科工集團模仿大陸電影《流浪地球》的台詞，調侃「快遞千萬家（間），東風第一家（間）。發貨快準狠，敵人兩行淚。」