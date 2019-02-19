王毅單膝跪地 為中緬邊界「1號界碑」上色

2019-02-19 17:05 世界日報 中國新聞組／北京19日電



王毅單膝跪地，親自為中緬邊界界樁上已斑駁的「共和國1號碑」描紅添色。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

外交部官網報導，新中國成立70周年之際，國務委員兼外長王毅17日徒步沿邊界線踏勘中緬邊界，查看新中國第一塊界碑，他並單膝跪地親自為界樁上已斑駁的「共和國1號碑」描紅添色。

被稱為「共和國1號碑」的中緬1號界樁位於雲南省保山市騰衝市。王毅一行徒步從石城埡口出發，冒著漫天風雪，踏查位於海拔2900米以上山脊峽谷的中緬邊界線，直至抵達海拔3214米的尖高山主峰中緬1號界樁。王毅仔細勘查這塊新中國第一塊界碑保存情況，親自為界樁上略已斑駁的「中國」兩字描紅添色，並了解邊界日常維護情況。