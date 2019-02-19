澳媒：中雇西方前警員執行「獵龍行動」追海外黑錢

2019-02-19 17:10 世界日報 中國新聞組／北京19日電



中國繼「天網行動」緝捕外逃貪官後，追逃追贓有新動作；澳洲廣播公司（ABC）18日報導，指中國聘用香港調查公司，由旗下澳洲、美、加等國家前警員執行「獵龍行動」（Project Dragon），追查流向海外資金，兩名參與行動的前警員現身說法，指在澳洲黃金海岸追討的總金額高達8000萬澳元（約5697.7萬美元）。

澳洲廣播公司新聞調查節目（Four Corners） 訪問兩名參與行動的調查人員，分別是澳洲軍方情報分析員惠特克（Austin Whittaker），及紐西蘭警方前探員麥克費特里奇（Jason McFetridge），兩人均受聘同一間香港公司。他們表示自己的工作策略簡單，首先會嘗試與業主見面，解釋他們為中國當局工作，再與業主協商，詢問他們是否願意交出物業的所有權。「然後我們售賣資產、補回損失，並將錢交還中方，大家高興。」

兩人表示，曾於黃金海岸鎖定總值8000萬澳元的物業，懷疑有中國籍人士用「已洗白的錢」購置。惠特克形容：「這些物業通常在海邊、非常豪華但無人住。」

不過節目訪問購入物業的澳洲籍華人公司董事，她認為受到威脅，強調自己只是地產經紀，協助購入物業才擔任公司董事；而兩名中國公民董事，也表示購買豪宅的資金來自個人，絕對合法。

據香港媒體報導，參與「獵龍行動」的調查公司EMIDR，本身是香港一間資產追討公司；主席加拿大前警員邁赫爾（Bill Majcher）承認參與「獵龍行動」：「只要索賠指控是有效的，只要我們做的一切是合法和政黨的，我就是一個受雇人，幫助大公司或政府收回理應屬於他們的東西。」

Majcher在香港並不低調，他分別於2014及2015年，在香港外國記者會（FCC），以前皇家加拿大騎警臥底的身分演講，講述維基解密、史諾登和香港洗黑錢活動。

報導指出，中國政府聘請私人調查員追回資金和資產屬史無前例。ABC未向中方求證事件；中方亦未有回應。