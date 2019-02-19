香港特首稱 盼香港抓住大灣區建設機遇再創輝煌

2019-02-19 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸18日晚間正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港特區行政長官林鄭月娥周二在香港報紙發表署名文章指出，粵港澳大灣區建設將為香港提供再創輝煌的黃金機會，期盼香港抓住大灣區建設的重大機遇，培育新優勢，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。

林鄭月娥19日在《香港商報》發表題為《改革開放新時代 粵港澳攜手創未來》的文章稱，粵港澳大灣區建設是大陸在新時代改革開放下的重大舉措，是「一國兩制」方針下的實踐創新。大灣區發展對香港來說機遇處處，既可為香港經濟尋找新增長點，促進產業多元發展，也可拓寬香港居民的生活空間，使大灣區成為香港廣闊的腹地。

林鄭月娥指出，大灣區有著一個國家、兩種制度、三個關稅區和三種貨幣的條件，因此建設好大灣區的關鍵在於創新。2017年7月1日大陸國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府共同簽署框架協議以來，香港特區政府一直聯同大陸中央相關部委和粵澳政府以創新開放的態度尋求政策突破，以新思維打破局限，制定大灣區發展規劃。

她表示，規劃綱要的推出標誌著大灣區建設踏上新台階。香港將充分發揮作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的優勢，提升大灣區在國家雙向開放中的角色和功能。同時，香港將積極推廣大灣區帶來的機遇，便利香港優勢產業進入大灣區市場，貢獻區內的高質量發展。