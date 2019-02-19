劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸19日上午宣布，國務院副總理劉鶴將應邀赴美進行第七輪中美經貿高級別磋商。大陸微信知名政經評論公眾號「陶然亭筆記」指出，值得注意的是，劉鶴這次出訪罕見地使用了「習近平主席特使」這個身份。劉鶴上次冠上這個頭銜，是去年5月中旬那次赴美磋商。文章稱，「特使，肩負特殊的使命，往往也有特殊的受權。這很不尋常。」

新華社19日上午報導，應美方邀請，大陸國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華盛頓，於2月21日至22日同美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

除了劉鶴這次再度冠上「習近平主席特使」這個特殊頭銜，陶然亭筆記稱，由於談判節奏加快，今年以來的幾輪磋商，差不多都是「貼著節日走」，「不是中國的節，就是洋節。」

例如1月底的在華盛頓舉行的磋商，正式磋商是30、31日兩天，但根據公開報導，大陸代表團28日就抵達美國。算上行程和時差，意味著是1月28日就從大陸出發。而當天正是臘月23，是北方中國人過的「小年」。

上周進行的第六輪中美經貿高級別磋商是2月14日開始，當天是西方的情人節。而就在元宵節這天，第七輪中美經貿高級別磋商的消息正式發布。

文章稱，將近一年前，2018年2月27日至3月3日，在美國舉行首輪中美經貿高級別磋商的時候，同樣趕上了元宵節（3月2日）。當時，正是美國挑起貿易戰的前夕，山雨欲來。但那時，美國人似乎不太想談。

「陶然亭筆記」稱，如果大家還有印象的話，當時美國總統川普的名言是，貿易戰「很容易贏」。但是，貿易戰真的很容易贏嗎？

文章表示，如果中國經濟扛不住貿易戰，真像川普在推特上描述得那麼不堪，那麼美國人只會乘勝追擊，絕不會手軟，也絕不會坐下來談。「一年的走向告訴我們，中國在最初的判斷要更客觀。什麼判斷呢？貿易戰裡沒有贏家。」

「陶然亭筆記」表示，回望這一年裡，從接觸、碰撞，到相持、緩和。「從元宵節到元宵節，七輪談判，轉了一大圈。還是回到談判桌前，還是得談。而且是越談越認真 ，越談節奏越快。」