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劉鶴銜命赴美談判 罕見再度使用一特殊頭銜

2019-02-19 13:54聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸19日上午宣布，國務院副總理劉鶴將應邀赴美進行第七輪中美經貿高級別磋商。大陸微信知名政經評論公眾號「陶然亭筆記」指出，值得注意的是，劉鶴這次出訪罕見地使用了「習近平主席特使」這個身份。劉鶴上次冠上這個頭銜，是去年5月中旬那次赴美磋商。文章稱，「特使，肩負特殊的使命，往往也有特殊的受權。這很不尋常。」

新華社19日上午報導，應美方邀請，大陸國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華盛頓，於2月21日至22日同美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

除了劉鶴這次再度冠上「習近平主席特使」這個特殊頭銜，陶然亭筆記稱，由於談判節奏加快，今年以來的幾輪磋商，差不多都是「貼著節日走」，「不是中國的節，就是洋節。」

例如1月底的在華盛頓舉行的磋商，正式磋商是30、31日兩天，但根據公開報導，大陸代表團28日就抵達美國。算上行程和時差，意味著是1月28日就從大陸出發。而當天正是臘月23，是北方中國人過的「小年」。

上周進行的第六輪中美經貿高級別磋商是2月14日開始，當天是西方的情人節。而就在元宵節這天，第七輪中美經貿高級別磋商的消息正式發布。

文章稱，將近一年前，2018年2月27日至3月3日，在美國舉行首輪中美經貿高級別磋商的時候，同樣趕上了元宵節（3月2日）。當時，正是美國挑起貿易戰的前夕，山雨欲來。但那時，美國人似乎不太想談。

「陶然亭筆記」稱，如果大家還有印象的話，當時美國總統川普的名言是，貿易戰「很容易贏」。但是，貿易戰真的很容易贏嗎？

文章表示，如果中國經濟扛不住貿易戰，真像川普在推特上描述得那麼不堪，那麼美國人只會乘勝追擊，絕不會手軟，也絕不會坐下來談。「一年的走向告訴我們，中國在最初的判斷要更客觀。什麼判斷呢？貿易戰裡沒有贏家。」

「陶然亭筆記」表示，回望這一年裡，從接觸、碰撞，到相持、緩和。「從元宵節到元宵節，七輪談判，轉了一大圈。還是回到談判桌前，還是得談。而且是越談越認真 ，越談節奏越快。」

文章最後指出，「中國也好，美國也好，雙方都在期待，整個世界也在期待。既然是人心所向，不妨好好談出個結果來。當然，如果實在談不攏，也沒多大關係。畢竟，認識是有過程的，而合作是有原則的。」

大陸國務院副總理劉鶴即將赴美進行第七輪中美經貿高級別磋商，並再度冠上「習近平主席...
大陸國務院副總理劉鶴即將赴美進行第七輪中美經貿高級別磋商，並再度冠上「習近平主席特使」此一特殊頭銜，而受到關注。（歐新社）
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