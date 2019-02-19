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港珠澳大橋香港段棄螺絲帽改用膠水連鋼筋 路政：安全

2019-02-19 14:50香港01 記者麥凱茵、勞顯亮／攝影

示意圖，港珠澳大橋香港站。港珠澳大橋觀香港接線的觀景山隧道，傳出建商棄用螺絲帽改...
示意圖，港珠澳大橋香港站。港珠澳大橋觀香港接線的觀景山隧道，傳出建商棄用螺絲帽改以膠水連鋼筋，恐成安全隱患。圖／報系資料照
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連接香港大嶼山、澳門半島跟中國大陸廣東珠海的「港珠澳大橋」繼早前被踢爆有逾萬份RISC表格缺失後，《香港01》再獲得文件揭露大橋的香港接線的觀景山隧道段，原本應用螺絲帽鏈接的隧道頂層底部，因螺絲帽不能順利安裝，而要改用俗稱膠水的混凝土劑黏着劑連接。駐地工程顧問公司為「奧雅納（Arup）」，承建商為「中國建築香港」。

消息指，由於膠水未能通過火要求，隧道或存安全隱患。土木工程師則認為，工程過程中棄用螺絲帽連接鋼筋並非罕見，另鋼筋及膠水均由混凝土包圍保護着，即使起火也並非輕易能影響鋼筋的強度，相信事件不會影響隧道的結構安全。路政署指，知悉觀景山隧道的部分鋼筋改用膠水連接，強調工程安全並通過所有檢測。

涉事工程同為「HY/2011/03」，工程範圍為「設計及建造由機場島上的觀景山至擬建香港口岸的一段港珠澳大橋香港接線，以及連接擬建香港口岸與香港國際機場的道路」，駐地工程師為「奧雅納（Arup）」，總承建商為「中國建築香港」，2012年5月動工，2018年10月24日峻工及啟用，合約總價為88.8億元。

《香港01》獲得的多張觀景山隧道圖則，清晰的標示了4個在隧道頂放置螺絲帽的位置，即會在扭入螺絲帽固定後，再灌入混凝土；而圖則顯示最後一次修訂螺絲帽位置的日期介乎2015年的10月中旬至11月上旬。

「中國建築香港」改用鑽孔插鋼筋​　膠水或存安全隱患

消息指出，「中國建築香港」因發現鋼筋與螺絲帽未能連接，於是改用鑽孔插鋼筋方法，鑽出一個與鋼筋大小相若的洞，深度應為鋼筋直徑的10倍，並注入一款名為「RE500」的注射式混合黏着劑（膠水）再把鋼筋插中洞內，等待膠水凝固以接駁及鞏固鋼筋。同時，該款膠水並未能通過四小時燃燒效能測試，推斷火警發生時膠水只可維持原狀約半小時。

另外，由於天花板屬受力部分，當混凝土在受力下通常會出現少於0.2毫米的裂縫，業界稱為「Cracked Concrete」，惟膠水亦未取得應用於有裂縫混凝土中的合格報告。消息人士因此質疑，觀景山隧道有質量問題。

圖則清楚顯示觀景山隧道頂端原定設有4個螺絲帽（紅圈）接駁多條鋼筋，而螺絲帽亦已經...
圖則清楚顯示觀景山隧道頂端原定設有4個螺絲帽（紅圈）接駁多條鋼筋，而螺絲帽亦已經安裝。圖擷自香港01
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工程師：單看圖則難估計實際施工困難

資深土木工程師倪學仁看過圖則後說：「看圖則是十分正常的設計，單看圖亦可以做到（扭入螺絲帽 )」，認為八條鋼筋間應早已預留空間置入螺絲帽，惟單看圖則難以了解實際工程或會預到的問題。他指出，使用螺絲帽接駁鋼筋是因為「鐵很難扭曲、轉彎」，而今次用膠水取代螺絲帽雖然未必合約的範圍要求，「始於看圖可見有七米幾長，而且鐵有混凝土托起，所以問題不是太大」。但在做法上，他則坦言「鑽洞很難不傷及八條鐵（鋼筋）」。

至於防火問題上，倪學仁亦認為毋須太過擔心，「雖然undergound（地底）建築防火要求是四小時，但這款膠水始終由混凝土板保護着，當混凝土夠厚便不會影響到膠水。」

土力工程處前處長陳健碩表示，更改圖則需要路政署批准，又指較少在設計時已標記螺絲帽的位置，「始於鋼筋可以一枝長、一枝短，難預位置」，可是當圖則已清楚標記螺絲帽的位置時，任何改動都需要再重申更改圖則，「一定要改圖則，但路政署作為investor（投資者）知不知所有細節則較難說」。

資深土木工程師倪學仁擔心鑽洞或會傷及鋼筋。香港01記者林若勤／攝影
資深土木工程師倪學仁擔心鑽洞或會傷及鋼筋。香港01記者林若勤／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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