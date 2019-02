陸政府聘香港調查公司執行「獵龍行動」 追收流出海外黑錢

2019-02-19 14:51 香港01 記者勞顯亮、張美華/攝影



Bill Majcher,於2015年2月曾在香港外國記者會(FCC),以前皇家加拿大騎警臥底的身份演講,講述香港洗黑錢活動。圖擷自FCC 分享 facebook

澳洲廣播公司昨晚(18日)播出調查報道,指中國政府聘用香港調查公司,由旗下澳洲及西方國家的前探員,執行「獵龍行動」(Project Dragon),追查自中國流出境外的懷疑黑錢,其中更發現懷疑有數億元中國黑錢,透過購買澳洲黃金海岸的豪宅,轉移到海外。

《香港01》發現,該香港調查公司為EMIDR Limited,其董事為前皇家加拿大騎警臥底探員、調查金融犯罪專家Bill Majcher,他更是兩間本港上市公司的獨立非執董。他在節目中承認,與中國公安有某種形式的間接聯繫,《香港01》曾聯絡Majcher,查詢其公司的角色以及有無在香港展開追黑錢行動,他稱願意接受訪問,但至截稿前未有回覆。

澳洲廣播公司(ABC)新聞調查節目《四角方圓》(Four Corners)報道,香港調查公司「EMIDR Limited」,獲中國政府委託,聘請澳洲、加拿大、美國等西方國家前警員,執行代號為「獵龍計劃」(Project Dragon)的行動。

該行動為中國追討流失到加拿大、美國和澳洲等地的資金,包括涉嫌犯罪所得、非法轉移到資金,及收回懷疑用黑錢購買的豪宅物業,將其出售、收益歸還予中國。行動中獲聘的前外國探員在完成案件後將獲支付佣金。

澳洲廣播公司記者訪問其中兩名曾參與行動的調查人員,分別為新南威爾士州警方前探員及澳洲軍方情報分析員Austin Whittaker,以及新西蘭警方前探員Jason McFetridge,二人均受聘於同一間香港公司。Austin和Jason均指他們的工作策略簡單,首先他們會嘗試與業主見面,解釋他們是為中國當局工作,再與業主協商,詢問他們是否願意交出物業的所有權。

追查懷疑4.5億元黑錢 購買澳洲黃金海岸豪宅

根據報道,該調查公司懷疑有8,000萬澳元(近4.5億港元)黑錢,用以購買昆士蘭黃金海岸人工島豪宅「帝王島」(Sovereign Island)上一系列沿海、裝修豪華的物業,惟全部物業全部空置。

其中一個調查案件,是「浙江未來資產管理有限公司」管理的「杭州來澳股權投資基金」(Hangzhou LAIAO Equity Investment Funding Partnership),獲得中國政府頒發的《企業境外投資證書》,可以轉移資金到澳洲投資。調查發現,部分資金上述獲得中國政府開綠燈的基金,以澳洲公司名義購入,並追查發現公司三名董事中,二人是中國公民,一人是澳洲籍華人。

不過節目訪問購入物業的澳洲籍華人公司董事,她認為二人威脅她,強調自己只是地產經紀,協助購入物業才擔任公司董事;而兩名中國公民董事,亦指購買豪宅的資金來自個人,絕對合法。而兩名調查員則對澳洲記者稱,一直遵守當地的法律下進行調查及追討物業的工作,並表示「沒有直接為中國政府工作」。

香港調查公司老闆 認與公安有間接聯繫

調查公司EMIDR的董事Bill Majcher,在香港接受《ABC》記者訪問時承認參與「獵龍行動」,表示「只要索賠指控是有效的,只要我們做的一切是合法和正當的,我就是一個受僱人,幫助大公司或政府收回理應屬於他們的東西」。

不過當被問及,與中國公安的關係以及扮演什麼角色時,Bill Majcher則回答得很謹慎,「我與一些本身以某種形式與中國公安有關聯的單位(entities),有商業關係。他們任務大部分集中在經濟、金融犯罪和洗黑錢。」(I have a commercial relationship with entities that are in themselves associated in some form or another with policing authorities in China. And a big part of their mandate is focused on economic crime, financial crime, money laundering.)

任兩香港上市公司獨立非執董

EMIDR Limited為本港註冊公司,於2016年成立。《香港01》發現,該公司董事兼股東Bill Majcher,全名為「William Robert MAJCHER」,持有加拿大護照和香港身份證,報住薄扶林碧荔道豪宅「浪頤居」。另一個董事Adam Quinton Harvery CLARKE,持有加拿大護照,報住泰國曼谷。

Bill Majcher同時擔任六間香港本地註冊的公司董事,其多個生意夥伴,分別有報住英國、新加坡、越南、阿聯酋、泰國多個地方。他同時是兩間香港上市公司董事,分別為創業板上市的「建泉國際控股」(8365),和主板上市的「煜新控股有限公司」(1048)。

洗黑錢專家 未回應有否在港「獵龍」

建泉國際控股在香港經營企業融資顧問,公司年報指,Majcher曾任皇家加拿大騎警,並曾以臥底身份參與美國及加拿大多宗獲廣泛報導之洗黑錢案件之偵查及檢控工作。

煜新控股業務主要包括鋼鐵產品分銷,其年報指,Majcher有超過25年公共服務、國際金融及資本市場經驗,是美國佛羅里達州南區聯邦法院、加拿大卑詩省最高法院和安大略省最高法院公認的打擊洗黑錢專家。Majcher亦曾擔任宏海控股集團(8020)和中建置地(0261)的獨立非執董。

Majcher在香港並不低調,他分別於2014及2015年,在香港外國記者會(FCC),以前皇家加拿大騎警臥底的身份演講,講述維基解密、斯諾登和香港洗黑錢活動。《香港01》曾聯絡Majcher,查詢其公司的角色以及有無在香港展開追黑錢行動,他稱願意接受訪問,但至截稿前未有回覆。

文章授權轉載自《香港01》