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A股早盤衝高回落 粵港澳概念股集體大漲

2019-02-19 13:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

陸股周二早盤衝高後回落，但受大陸官方於18日晚間公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》激勵，相關概念股強勢爆發，包括：粵泰股份、珠江實業、鹽田港、深天地A、廣州港等多檔個股甚至攻上漲停。

A股19日小幅高開後，上證指數一度挑戰2,800點，但臨近上午收盤，受OLED概念股再度走弱拖累，三大股指紛紛回落，漲幅縮小，創業板指數甚至翻黑。

截止午間收盤，上證綜指報2,761.22點，漲0.25%，深證成指報8,450.30點，漲0.04%，創業板指數報1,410.80點，跌0.20%。

類股中，粵港澳大灣區、廣東自貿區兩大類股19日上午漲幅居前。大陸周一晚間正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，將其戰略定位為建成世界新興產業、先進製造業和現代服務業基地，建設世界級城市群。

香港特首林鄭月娥19日上午進一步表示，香港和大陸今天將簽署粵港澳大灣區航空備忘錄。

中信建投證券指出，大灣區不僅擁有大量高新技術產業，還存在許多不同的傳統製造業，這將為先進技術與傳統工業結合奠定基礎。

未來，人工智慧、智慧製造、機器人、生物醫藥、新材料、雲端運算、工業互聯網、新一代信息技術等行業可望在粵港澳大灣區率先實現突破和產業化應用。

健全的產業體系也為區內研發設計、貨物運輸、金融服務、資訊服務、商務服務、節能與環保服務、法律等生產性服務業的發展提供廣闊的空間。

此外，在綠色生態的優質生活圈形成過程中，休閒旅遊、養老、教育、文化娛樂等現代服務業也將迎來「又好又快」的發展階段。

中信建投證券表示，未來，大灣區內科研成果落地產生的新技術、新模式、新業態、新經濟也可以大灣區為依託，積極拓展國際業務，佔領國際市場。

滬深股市粵港澳大灣區相關概念股，19日上午集體大漲。圖為成都某券商營業部內看盤的...
滬深股市粵港澳大灣區相關概念股，19日上午集體大漲。圖為成都某券商營業部內看盤的投資人。（中新社）
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