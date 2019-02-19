陸學者鄭永年：粵港澳大灣區應成為「中國內部的歐盟」

2019-02-19 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸18日晚間正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，自2016年起就參與這項發展規劃政策建言的華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年指出，大灣區如只參考、學習東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區還不夠。他認為，大灣區應成為「中國內部的歐盟」，既對標歐盟的高標準、好做法，又避免歐盟缺乏協調產生的弊病。

人民日報海外版旗下新媒體《俠客島》19日發布鄭永年關於粵港澳大灣區看法的專訪。鄭永年指出，大陸要告別以往的粗放發展模式、跨越中等收入陷阱，就需要各方面的創新。

香港的製造業已經都轉移到珠三角，只剩金融服務業；澳門更是產業單一。三地都面臨瓶頸，各自為戰去突破，有難度。

但若將三地的要素結合起來可能就完全不同。這就和歐盟內部很像，分散開，各自力量不算強；合在一起，人員、資本、技術，全要素就流動起來。

例如，香港有很多新技術，沒有市場；珠三角有龐大的市場，但技術不如香港；港澳都有優質的服務業經驗，比廣東強的多，但也沒有市場。

香港800萬人，有八所不錯的大學；過一座橋，深圳2,000萬人口，沒有類似等級的大學，甚至廣東近1億人口也只有兩所「985高校」（大陸39所頂尖的大學院校）。為什麼不整合起來？

鄭永年稱，從歷史上看，歐洲能從二戰後的一片廢墟上重新站起，歐盟發揮了極大的作用。當然歐盟現在也面臨問題，因為沒有超越主權政府的實體組織從中協調。

鄭永年說，這個意義上，中國反而可以避免歐盟的弊病：粵港澳三地雖是「兩制」，卻是「一國」，有中央政府從中協調。換言之，大灣區應該成為「中國內部的歐盟」，既對標歐盟的高標準、好做法，又避免歐盟缺乏協調產生的弊病。

鄭永年表示，未來世界的競爭是對優質資本的競爭。他預期，一旦大灣區的制度銜接到位、全要素自由流動，對大陸國內與國際優質資本都將產生極大的吸引力。「華爾街不會放棄，歐洲、日本也不會放棄。」

不過，鄭永年也提到，要整合大灣區內的11座城市和兩種不同的政治社會制度，主要必須克服行政上的障礙以及地方保護主義。