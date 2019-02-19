親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

新冷戰的橋頭堡：川普美國東進的「匈牙利障礙」

陸學者鄭永年：粵港澳大灣區應成為「中國內部的歐盟」

2019-02-19 12:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸18日晚間正式公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，自2016年起就參與這項發展規劃政策建言的華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年指出，大灣區如只參考、學習東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區還不夠。他認為，大灣區應成為「中國內部的歐盟」，既對標歐盟的高標準、好做法，又避免歐盟缺乏協調產生的弊病。

人民日報海外版旗下新媒體《俠客島》19日發布鄭永年關於粵港澳大灣區看法的專訪。鄭永年指出，大陸要告別以往的粗放發展模式、跨越中等收入陷阱，就需要各方面的創新。

香港的製造業已經都轉移到珠三角，只剩金融服務業；澳門更是產業單一。三地都面臨瓶頸，各自為戰去突破，有難度。

但若將三地的要素結合起來可能就完全不同。這就和歐盟內部很像，分散開，各自力量不算強；合在一起，人員、資本、技術，全要素就流動起來。

例如，香港有很多新技術，沒有市場；珠三角有龐大的市場，但技術不如香港；港澳都有優質的服務業經驗，比廣東強的多，但也沒有市場。

香港800萬人，有八所不錯的大學；過一座橋，深圳2,000萬人口，沒有類似等級的大學，甚至廣東近1億人口也只有兩所「985高校」（大陸39所頂尖的大學院校）。為什麼不整合起來？

鄭永年稱，從歷史上看，歐洲能從二戰後的一片廢墟上重新站起，歐盟發揮了極大的作用。當然歐盟現在也面臨問題，因為沒有超越主權政府的實體組織從中協調。

鄭永年說，這個意義上，中國反而可以避免歐盟的弊病：粵港澳三地雖是「兩制」，卻是「一國」，有中央政府從中協調。換言之，大灣區應該成為「中國內部的歐盟」，既對標歐盟的高標準、好做法，又避免歐盟缺乏協調產生的弊病。

鄭永年表示，未來世界的競爭是對優質資本的競爭。他預期，一旦大灣區的制度銜接到位、全要素自由流動，對大陸國內與國際優質資本都將產生極大的吸引力。「華爾街不會放棄，歐洲、日本也不會放棄。」

不過，鄭永年也提到，要整合大灣區內的11座城市和兩種不同的政治社會制度，主要必須克服行政上的障礙以及地方保護主義。

他認為，這當中還需要很多細節有待探索。例如，雖然現在有了港珠澳大橋、赴港高鐵，但簽證仍是問題。歐盟有申根簽證，大陸要不要研究借鑒？粵港澳現有三個獨立的關稅區，未來如何協調、省掉一遍遍通關的中間關節？

大陸18日公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，圖為連接三地重要的交通建設、全長55...
大陸18日公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，圖為連接三地重要的交通建設、全長55公里的港珠澳大橋。（新華社）
分享
華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年認為，粵港澳大灣區應成為「中國內部...
華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年認為，粵港澳大灣區應成為「中國內部的歐盟」。（取自《俠客島》微信公眾號）
分享

歐盟香港
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

學者：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

2019-02-19 11:15

血泊中的西藏 一國兩制的承諾有實現嗎？

2019-02-19 12:30

王毅勘察中緬邊界 為「共和國1號碑」描紅

2019-02-19 11:27

陸鷹擊12飛彈 已量產服役

2019-02-19 00:13

柯將登陸？綠：該緊張的是國民黨

2019-02-19 00:06

今年雙城論壇 將聚焦電競、電商、高中學子交流

2019-02-19 00:02

英國傳不封殺華為 陸外交部：期待保持開放本色

2019-02-18 16:49

除了新疆…印媒曝光西藏「至少3座」再教育營

2019-02-18 16:22

開年打首虎 大陸菸草副局長落馬

2019-02-18 16:14

官方為李銳辦追悼會 女兒遺孀鬧不合

2019-02-18 14:37

港大專院校刪台校國立字眼 學者：自我審查

2019-02-18 13:32

汪毅夫稱 習籲兩岸政治協商 像1948年成立聯合政府倡議

2019-02-18 12:51

胡春華取消會晤英財相 中英關係引猜想

2019-02-18 12:49

梅克爾籲大陸加入國際軍控談判 環球時報批不厚道

2019-02-18 10:28

李銳女兒聲明 父親不葬八寶山

2019-02-18 00:40

海峽兩岸民俗文化節 福州開幕

2019-02-18 00:18

兩岸媽祖信眾 廈門交流「善」文化

2019-02-18 00:12

習近平強調依法治國「絕不走西方司法獨立之路」

2019-02-17 15:23

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01

香港引渡修法 泛民動議「台灣先行」遭否決

2019-02-16 13:07

香港「人大釋法有效」長毛宣誓案上訴失敗

2019-02-16 13:07

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10
看更多

熱門文章

大陸男子誤信網傳「生酮飲食減肥法」 半月後酸中毒

2019-02-18 14:43

學者：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

2019-02-19 11:15

母帶兒子故宮牆邊撒尿 網怒：這要誅殺九族的

2019-02-18 21:03

粵港澳經濟大灣區「大可敵國」 要打響政治雙響砲

2019-02-18 23:49

富士康鄭州廠傳獲華為訂單 擬招募5萬人

2019-02-18 13:34

全球首座！上海虹橋今啟動5G火車站

2019-02-18 21:29

汪毅夫稱 習籲兩岸政治協商 像1948年成立聯合政府倡議

2019-02-18 12:51

香港照超音波要排28個月 網友驚：進棺材還排不到

2019-02-19 09:58

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

2019-02-19 11:00

粵港澳大灣區「一國兩制」下建設 3關稅貨幣全球先例

2019-02-18 19:54

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

2019-02-18 14:42

學者：別忽視大灣區對台人才、金融磁吸效應

2019-02-18 23:55

金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

2019-02-19 00:48

罕見！青海湖恢復50年前水位

2019-02-19 02:10

將法國300年酒莊改名「御兔」法國人：好笑又難以置信

2019-02-19 11:28

大陸三全水餃爆驗出非洲豬瘟 股價跌1.7%

2019-02-18 16:18

40歲以下遊客逾六成 北京故宮如何讓年輕人愛上她？

2019-02-18 17:41

陸鷹擊12飛彈 已量產服役

2019-02-19 00:13

官方為李銳辦追悼會 女兒遺孀鬧不合

2019-02-18 14:37

除了新疆…印媒曝光西藏「至少3座」再教育營

2019-02-18 16:22

英國傳不封殺華為 陸外交部：期待保持開放本色

2019-02-18 16:49

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》細則出爐 鎖定金融商貿

2019-02-18 19:33

深圳5G發展 陸媒：多方面領跑全球

2019-02-18 14:40

5次兼職盜走7千萬元貨物 陸移交香港51歲疑犯

2019-02-18 21:28

港大專院校刪台校國立字眼 學者：自我審查

2019-02-18 13:32

柯將登陸？綠：該緊張的是國民黨

2019-02-19 00:06

重型「貧血」女童移植母親血幹細胞 擺脫輸血12年夢魘

2019-02-18 14:07

女印傭聲稱遭前僱主偷拍沐浴3個月 要求賠償33萬

2019-02-18 17:41

上海增值稅小規模納稅人 將按50%徵「六稅兩費」

2019-02-18 18:15

北京故宮一年文創營業額67.5億元 勝過1,500間A股公司

2019-02-19 10:52

台資農業在福建 穩居大陸第一

2019-02-19 02:11

王毅勘察中緬邊界 為「共和國1號碑」描紅

2019-02-19 11:27

大陸元月汽車銷量衰退15.8% 降幅進一步擴大

2019-02-18 13:32

中興通訊股價 盤中飆9個月來高點

2019-02-18 16:59

台灣收藏家 擁近萬廈門舊物

2019-02-19 02:10

住處、寵物選一個？老夫婦盼毛小孩成伴侶犬陪終老

2019-02-18 17:09

香港CEO山頂豪宅遭偷竊 竊匪盜420萬港幣名錶

2019-02-18 14:06

A股今年漲幅已逾10% 官媒稱：陸股牛頭露角

2019-02-19 09:06

開年打首虎 大陸菸草副局長落馬

2019-02-18 16:14

華為任正非：創業初期患憂鬱症多次想自殺

2019-02-19 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top