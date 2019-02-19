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劉鶴周四赴美 舉行第七輪中美高級別磋商

2019-02-19 10:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據新華視點微博透露，中美貿易談判上周五（15日）在北京結束後，本周再進行第七論磋商。據應美方邀請，中共國家習近平主席特使、中共中央政治局委員、中共副總理劉鶴將訪問華盛頓，於2月21日至22日跟美國貿易代表賴海哲萊特希澤、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

川普在海湖莊園聽取匯報期間，在twitter上表示上周的中美貿易談判「極具成效」，形容進展「非常好」，並表明他有可能將貿易戰「休戰」限期推遲。

中共副總理劉鶴將於本周四飛赴華盛頓，進行中美貿易高級別磋商。（法廣網照片）
中共副總理劉鶴將於本周四飛赴華盛頓，進行中美貿易高級別磋商。（法廣網照片）
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