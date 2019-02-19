陸鷹擊12飛彈 已量產服役

2019-02-19 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸鷹擊十二反艦飛彈。 圖／取自百度百科 分享 facebook

美國軍艦近期穿越台灣海峽後，中共官媒披露，今年春節期間共軍空軍、海軍的各類戰機都是掛彈戰備值班。此外，大陸央視網近日在中共海軍航空兵某轟炸機團的報導中，罕見出現多架轟六某型轟炸機掛載鷹擊十二反艦飛彈的鏡頭，表明該飛彈不但已投入批量生產並已形成戰鬥力。

據央視網，近日中共海軍航空兵某轟炸機團出現多架轟六某型轟炸機掛載鷹擊十二反艦導彈。

報導強調，共軍海軍航空兵某轟炸機團是海軍組建最早的一支航空兵部隊，如今，他們的航跡從近海延伸至遠洋，成為一支重要的海空突擊力量。

鷹擊十二是大陸自行研製的新型超音速反艦飛彈，對敵方大型水面艦艇威脅極大。鷹擊十二於二○一五年中共舉行九三大閱兵上正式對外亮相。二○一六年七月南海仲裁案發布前後，共軍曾在南海舉行空前規模大型軍演，央視影片揭露演習中轟六-K發射了空射大型反艦導彈，就是鷹擊十二，表明已經量產服役，報導還宣稱兩枚擊中，就能讓大型航母沉沒。

除了裝備共軍外，也積極發展外銷市場。二○一六年十月，其出口型號CM-302在珠海航展上亮相。

「鷹擊十二型」超音速反艦飛彈，無論是在外觀及體型大小，都神似我國的「雄風三型」超音速反艦飛彈，成為網路社群討論話題。鷹擊十二與雄三性能相當，雄三主要針對中共航空母艦等大型船艦，大陸的鷹擊十二則除了以台灣紀德艦為針對目標外，美日的大型船艦也是鷹擊十二的假想目標，擁有「航母殺手」的稱號。